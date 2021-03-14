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فتح تحقيق أولي في اتهام أسماء الأسد بالتحريض على الإرهاب

Time منذ 27 دقيقة
Views 1508
فتح تحقيق أولي في اتهام أسماء الأسد بالتحريض على الإرهاب

وكالات (صدى):
فتحت الشرطة البريطانية، تحقيقًا أوليًا بشأن مزاعم تورط السيدة الأولى السورية أسماء الأسد في التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية خلال الحرب في سوريا.

وتواجه أسماء الأسد، ملاحقة قضائية محتملة وإسقاط الجنسية البريطانية عنها، حيث أن هذه الاتهامات بـ التحريض على الإرهاب مرتبطة بمزاعم استخدام الحكومة السورية أسلحة كيميائية خلال النزاع، وهو ما تصنفه السلطات البريطانية عملًا إرهابيًا.

وكشفت تقارير بريطانية، أن إطلاق التحقيق الأولي بحق أسماء الأسد جاء بعد تقديم منظمة Guernica 37 الدولية للمحامين أدلة تثبت نفوذ السيدة الأولى بين أفراد الطبقة الحاكمة في سوريا ودعمها العلني للقوات المسلحة السورية.

ومن غير المرجح وصول الأسد إلى المملكة المتحدة لحضور محاكمتها المحتملة، ومن غير الواضح ما إذا كانت السلطات القضائية البريطانية ستمضي قدمًا في محاكمتها غيابيًا أم لا.

Time واتساب
بريطانيا
أسماء الأسد
الإرهاب

أحدث التعليقات

kkkk
الله يشفيه الباشا
شيخين1
بس الي اعرفة ان كسر الحضر مايخذون المخالف للنيابة ومنها للمخفر لالالا الى يسونة يعطوك مخالفة ويقولون الله يستر عليك
kkkk
يالله الستيره
هيمو~☃️
بحسب خبرتي العلمية ما ألذي يضمن على المدى البعيد بعدم حدوث مشاكل مرضية على الحمض النووي DNA وهذا اللقاح فقط يقي مؤقتاً لمدة 6 شهور وبعدها لازم يطعم مرة ثانية وهكذا الخ... يعني بالمختصر هذا فقط يفيد كبار السن أو ذوي المناعة الضعيفة فقط ،فسبحان الله العظيم ألذي أوجد هذا المرض فهو دلالة علمية تؤكد قوة الله عزوجل وأول إبتداء لهذا المرض كان في الصين ومعروف أن الصين هي أكبر دولة إرهابية تقتل الأبرياء المسلمين شبه يومياً اجرامهم لايختلف عن إجرام الدواعش في العراق وسوريا وحتى إفريقيا فيها العصابات المتشددة دينياً مثل بوكو حرام وهم نفس داعش فكلهم لايميزون لا بين مسلم أو غير مسلم فيقتلون ويستخدمون المخدرات لكي تغوي عقول الأغبياء الي يصدقونهم وينضمون لهم !! لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المجرمين إلي عندهم تشدد وغلو في الدين بشكل مفرط والحقيقة هم لايصلون وتدعمهم الكثير من الدول الخبيثة مثل تركيا وإيران والصين وروسيا وإسرائيل كل هذه الدول تدعم الإرهاب والتطرف
ابو الوليد المالكي
ودك انها نهشت اللي مزعجينا.. لكن اطفالهم ابرياء

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