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عبدالله المسند: موعد بداية فصل الربيع

Time منذ ساعة
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عبدالله المسند: موعد بداية فصل الربيع

الرياض (صدى):
توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبد الله المسند، وفقاً لحركة الشمس الظاهرية، أن يدخل فصل الربيع في الثلث الثالث من شهر مارس "21 مارس" في كل عام.

وقال المسند : يعد مارس شهراً انتقالياً بين فصلي الشتاء والربيع، فيه تعتدل درجة الحرارة، وتبدأ بالارتفاع التدريجي، وفيه تنشط المنخفضات الجوية المتوسطية والتي تتسبب ـ بإذن الله ـ بتقلب الرياح

وأضاف : وحدوث تفاوت في درجات الحرارة خلال 24 ساعة، والمنخفضات قد تعمل على إثارة الغبار أحياناً، وعادة في آخر شهر مارس يبدأ موسم المراويح والسرايات.

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فصل الربيع

أحدث التعليقات

kkkk
الله يشفيه الباشا
شيخين1
بس الي اعرفة ان كسر الحضر مايخذون المخالف للنيابة ومنها للمخفر لالالا الى يسونة يعطوك مخالفة ويقولون الله يستر عليك
kkkk
يالله الستيره
هيمو~☃️
بحسب خبرتي العلمية ما ألذي يضمن على المدى البعيد بعدم حدوث مشاكل مرضية على الحمض النووي DNA وهذا اللقاح فقط يقي مؤقتاً لمدة 6 شهور وبعدها لازم يطعم مرة ثانية وهكذا الخ... يعني بالمختصر هذا فقط يفيد كبار السن أو ذوي المناعة الضعيفة فقط ،فسبحان الله العظيم ألذي أوجد هذا المرض فهو دلالة علمية تؤكد قوة الله عزوجل وأول إبتداء لهذا المرض كان في الصين ومعروف أن الصين هي أكبر دولة إرهابية تقتل الأبرياء المسلمين شبه يومياً اجرامهم لايختلف عن إجرام الدواعش في العراق وسوريا وحتى إفريقيا فيها العصابات المتشددة دينياً مثل بوكو حرام وهم نفس داعش فكلهم لايميزون لا بين مسلم أو غير مسلم فيقتلون ويستخدمون المخدرات لكي تغوي عقول الأغبياء الي يصدقونهم وينضمون لهم !! لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المجرمين إلي عندهم تشدد وغلو في الدين بشكل مفرط والحقيقة هم لايصلون وتدعمهم الكثير من الدول الخبيثة مثل تركيا وإيران والصين وروسيا وإسرائيل كل هذه الدول تدعم الإرهاب والتطرف
ابو الوليد المالكي
ودك انها نهشت اللي مزعجينا.. لكن اطفالهم ابرياء

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