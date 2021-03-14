«الصحة» توضح كيف يتفاعل الجسم مع لقاح كورونا

الرياض (صدى):
أوضح حساب "عش بصحة" التابع لوزارة الصحة، اليوم الأحد، كيف يتفاعل الجسم مع لقاح فيروس كورونا المستجد.
وقال الحساب، أن قبل التطعيم لا توجد مناعة، فيما بعد أخذ الجرعة الأولى بأيام تفاعل الجسم مع اللقاح يختلف من جسم لآخر، بينما بعد أخذ الجرعة الثانية بأسبوع إلى أسبوعين يستمر تفاعل الجسم مع اللقاح، مع ذلك يشكل مناعة جزئية.
وأشار إلى أن بعد التطعيم بشهر إلى شهرين يتمكن الجسم من بناء حماية، فيما شدد حساب "عش بصحة" على أهمية الاستمرار في تطبيق الاحترازات الوقائية والذي يحميك ومن حولك من الإصابة.