وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة بمدينة الرياض.
وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي إدارة المرافق: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة، مدير شؤون مراقبة التوريد: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.
وتشمل مدير شؤون علاقات الموردين: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة، بينما التقديم متاحٌ الآن عبر الرابط الإلكتروني التالي:
1- أخصائي إدارة المرافق من هنــــــــا .
2- مدير شؤون مراقبة التوريد من هنــــــــا .
3- مدير شؤون علاقات الموردين من هنــــــــا .