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هيئة التخصصات الصحية تعتمد 886 مركزاً ومقراً تدريبياً و1832 برنامجاً تدريبياً

Time منذ 58 دقيقة
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هيئة التخصصات الصحية تعتمد 886 مركزاً ومقراً تدريبياً و1832 برنامجاً تدريبياً

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أن عدد المراكز التدريبية المعتمدة مؤسسياً خلال العام الماضي 2020م بلغ نحو 103 مراكز تدريبية تضمنت 783 مقراً تدريبياً، فيما وصل عدد البرامج التدريبية المعتمدة إلى 1832 برنامجاً تدريبياً.

وأوضحت الإدارة التنفيذية للاعتماد في الهيئة، أن عدد المقاعد التدريبية المعتمدة في السعودية والإمارات والبحرين خلال العام الماضي تتجاوز 20 ألف مقعد تدريبي، حيث أسفرت جهود الإدارة عن اعتماد 20081 مقعداً تدريبياً في السعودية، و202 مقعد تدريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة و392 مقعداً في مملكة البحرين، بنسبة نمو تقدر بـ 7 في المئة.

وبينت الإدارة في تقرير إنجازاتها، أن إجمالي الأيام المستغرقة في زيارات الاعتماد المؤسسي والبرامجي بلغ 895 يوماً، فيما وصلت عدد ساعات الزيارات إلى 7160 ساعة زيارة اعتماد.

وأفاد المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، بإن الإدارة التنفيذية للاعتماد في هيئة التخصصات الصحية وضعت 20532 معيار اعتماد برامجي تم إعداده بالإطار العام الجديد لـ 116 برنامجاً تدريبياً، مشيراً إلى أن الإدارة وفرت 27 خدمة اعتماد للمراكز التدريبية، وعقدت 71 اجتماعاً للجان الاعتماد تجاوزت 200 ساعة، ونفذت 6 ورش عمل استفاد منها نحو 400 مقيّم اعتماد مؤسسي وبرامجي، بإجمالي 5724 ساعة تدريبية.

ونوه بأن الاعتماد المؤسسي والبرامجي بالهيئة يهدف إلى تسخير جميع الإمكانات الإدارية والتعليمية والسريرية بالمراكز التدريبية لأغراض التدريب في برامج الدراسات العليا الصحية المهنية "شهادة الاختصاص العام، والتخصص الدقيق أو الدبلوم المهني الصحي" التي تشرف عليها الهيئة، مما ينتج عنه توفير بيئة تعليمية متميزة للمدربين والمتدربين مبنية على أسس التعليم الصحي، ليتمكن المتدرب من الحصول على تدريب عالٍ يؤهله للممارسة المهنية الآمنة في مجال تخصصه.

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المملكة
التخصصات الصحية
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
مراكز تدريبية

أحدث التعليقات

ابو سعود
الكاميرات والتصوير مهمة جدا في هالزمن لكشف المخالفين والحرامية وعقوبة السجن لابد ان تكون طويلة وحسب الجرم واعلانها للناس لكي يرتدع من فيه قلبه مرض .
منصور
ومن قال انك بتتأهل يالمجوسي يالوصخ
أبو روتانا
الله يشرح صدره للاسلام ...
هادي القحطاني
بيض الله وجه من سجنها ودي بعد بسجن الراس الكبير لهم 10 سنوات
ابوبدر
سلامتك ياحلومه الحصان ماقدر يكمل المسيرة من اللي يحس به خبط فوق ظهره الين هاج المسكين 🤣🏃🏿

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