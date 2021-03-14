طريقة تحميل الصور ومقاطع الفيديو بدقة 4K في تويتر

وكالات (صدى):
يستخدم ملايين المستخدمين موقع تويتر، وأتاح الموقع مؤخرًا إمكانية تحميل الصور أو مقاطع الفيديو وعرضها بجودة تصل إلى 4K.
ويمكن تحميل الصور ومقاطع الفيديو من خلال اتباع الخطوات التالية:
1- الدخول لموقع تويتر
2- اختيار "الإعدادات والخصوصية"
3- اختيار استخدام البيانات
4- في قسم الصور نضغط على خيار "صور عالية الجودة" أو "فيديو بجودة عالية
5-تحديد ما إذا كنت تريد تحميل الصور بجودة تصل إلى دقة 4K أثناء استخدام يانات الهاتف والواي فاي أو الواي فاي فقط أو لا شيء، وسيتم حينها تحميل الصورة أو الفيديو.