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واتساب في طريقها لدمج ميزات إنستغرام الأشهر

Time منذ 52 دقيقة
Views 1673
واتساب في طريقها لدمج ميزات إنستغرام الأشهر

وكالات (صدى):
كشفت شركة فيسبوك، دمج خدماتها الرئيسية الثلاثة من أجل حصول المستخدمين على تجربة أكثر سلاسة؛ حيث ستسمح لمستخدمي "واتساب" من مشاركة وتشغيل مقاطع الفيديو القصيرة من خلال خاصية ريلز Reels، التي حصل عليها موقع تعديل ومشاركة الصور والفيديوهات إنستغرام في شهر أغسطس الماضي.

وذكرت تقارير، أن "فيسبوك" ستعيد تسمية خاصية ريلز قبل حصول تطبيق التراسل الأشهر عليها، إلى "Reels on Facebook"؛ حيث تهدف خطة الشركة الجديدة لزيادة تفاعل المستخدمين مع مقاطع الفيديو الشائعة، وهي أيضا إحدى خطط عملاقة التواصل لزيادة عائدات "واتساب".

وتعد هذه الخطوة أحدث محاولات "فيسبوك"، لإضافة الإعلانات ضمن نظام المراسلة المجاني التابع لها، على غرار ميزة قصص إنستجرام، التي حصلت عليها مؤخرا.

 

 

Time واتساب
فيسبوك
واتساب
إنستغرام
ميزة ريلز

أحدث التعليقات

ابو سعود
الكاميرات والتصوير مهمة جدا في هالزمن لكشف المخالفين والحرامية وعقوبة السجن لابد ان تكون طويلة وحسب الجرم واعلانها للناس لكي يرتدع من فيه قلبه مرض .
منصور
ومن قال انك بتتأهل يالمجوسي يالوصخ
أبو روتانا
الله يشرح صدره للاسلام ...
هادي القحطاني
بيض الله وجه من سجنها ودي بعد بسجن الراس الكبير لهم 10 سنوات
ابوبدر
سلامتك ياحلومه الحصان ماقدر يكمل المسيرة من اللي يحس به خبط فوق ظهره الين هاج المسكين 🤣🏃🏿

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