واتساب في طريقها لدمج ميزات إنستغرام الأشهر

وكالات (صدى):
كشفت شركة فيسبوك، دمج خدماتها الرئيسية الثلاثة من أجل حصول المستخدمين على تجربة أكثر سلاسة؛ حيث ستسمح لمستخدمي "واتساب" من مشاركة وتشغيل مقاطع الفيديو القصيرة من خلال خاصية ريلز Reels، التي حصل عليها موقع تعديل ومشاركة الصور والفيديوهات إنستغرام في شهر أغسطس الماضي.
وذكرت تقارير، أن "فيسبوك" ستعيد تسمية خاصية ريلز قبل حصول تطبيق التراسل الأشهر عليها، إلى "Reels on Facebook"؛ حيث تهدف خطة الشركة الجديدة لزيادة تفاعل المستخدمين مع مقاطع الفيديو الشائعة، وهي أيضا إحدى خطط عملاقة التواصل لزيادة عائدات "واتساب".
وتعد هذه الخطوة أحدث محاولات "فيسبوك"، لإضافة الإعلانات ضمن نظام المراسلة المجاني التابع لها، على غرار ميزة قصص إنستجرام، التي حصلت عليها مؤخرا.