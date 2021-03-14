اكتمال الإندماج التاريخي بين بنكي "ساب" و"الأول"

الرياض (صدى):
اكتمل الاندماج التاريخي بين بنكي ساب والأول ، حيث تم دمج جميع المنتجات والخدمات لجميع العملاء. ويجمع هذا التكامل نقاط القوة في كلا البنكين تحت عرض مصرفي مطور.
وقالت لبنى العليان، رئيس مجلس إدارة بنك ساب، “يمثل اليوم اكتمال اندماجنا ، ونحن عازمون على مواصلة جهودنا للوفاء بوعدنا ، المتمثل في إنشاء بنك أفضل لعملائنا ومساهمينا وموظفينا ولوطننا.
وأضافت : وبصفتنا الآن بنكًا أقوى وأكثر شمولاَ وتكاملاَ ، فإننا في وضع أفضل لنكون البنك المفضل، بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية والمالية المبتكرة، ولدعم التحول السريع للمملكة واقتصادها."