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اكتمال الإندماج التاريخي بين بنكي "ساب" و"الأول"

Time منذ ساعة
Views 2096
اكتمال الإندماج التاريخي بين بنكي "ساب" و"الأول"

الرياض (صدى):
اكتمل الاندماج التاريخي بين بنكي ساب والأول ، حيث تم دمج جميع المنتجات والخدمات لجميع العملاء. ويجمع هذا التكامل نقاط القوة في كلا البنكين تحت عرض مصرفي مطور.

وقالت لبنى العليان، رئيس مجلس إدارة بنك ساب، “يمثل اليوم اكتمال اندماجنا ، ونحن عازمون على مواصلة جهودنا للوفاء بوعدنا ، المتمثل في إنشاء بنك أفضل لعملائنا ومساهمينا وموظفينا ولوطننا.

وأضافت : وبصفتنا الآن بنكًا أقوى وأكثر شمولاَ وتكاملاَ ، فإننا في وضع أفضل لنكون البنك المفضل، بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية والمالية المبتكرة، ولدعم التحول السريع للمملكة واقتصادها."

Time واتساب
ساب
الأول

أحدث التعليقات

ابو سعود
الكاميرات والتصوير مهمة جدا في هالزمن لكشف المخالفين والحرامية وعقوبة السجن لابد ان تكون طويلة وحسب الجرم واعلانها للناس لكي يرتدع من فيه قلبه مرض .
منصور
ومن قال انك بتتأهل يالمجوسي يالوصخ
أبو روتانا
الله يشرح صدره للاسلام ...
هادي القحطاني
بيض الله وجه من سجنها ودي بعد بسجن الراس الكبير لهم 10 سنوات
ابوبدر
سلامتك ياحلومه الحصان ماقدر يكمل المسيرة من اللي يحس به خبط فوق ظهره الين هاج المسكين 🤣🏃🏿

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