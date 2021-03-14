وظائف شاغرة في شركة المراعي

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الخرج.
وأوضحت الشركة، أن المسمى الوظيفي هو "مدير إدارة سلامة وأمن الصحة"؛ مشترطة شهادة في الصحة والسلامة أو أي تخصص مشابه أو مؤهل المستوى 4 في ممارسة الصحة والسلامة، عضو معتمد في (CMIOSH) - IOSH.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى معرفة عملية جيدة بعمليات السلامة في الحرائق ومكافحتها، وأن يكون من ذوي الخبرة في الإدارة والتأثير والتواصل وتحديد معايير الصحة والسلامة والأمن، واتمتع باللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابه، بينما التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــا .