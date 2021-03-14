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وظائف شاغرة في شركة المراعي

Time منذ ساعة
Views 2074
وظائف شاغرة في شركة المراعي

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الخرج.

وأوضحت الشركة، أن المسمى الوظيفي هو "مدير إدارة سلامة وأمن الصحة"؛ مشترطة شهادة في الصحة والسلامة أو أي تخصص مشابه أو مؤهل المستوى 4 في ممارسة الصحة والسلامة، عضو معتمد في (CMIOSH) - IOSH.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى معرفة عملية جيدة بعمليات السلامة في الحرائق ومكافحتها، وأن يكون من ذوي الخبرة في الإدارة والتأثير والتواصل وتحديد معايير الصحة والسلامة والأمن، واتمتع باللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابه، بينما التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــا .

Time واتساب
وظائف
الخبر
شركة المراعي

أحدث التعليقات

ابو سعود
الكاميرات والتصوير مهمة جدا في هالزمن لكشف المخالفين والحرامية وعقوبة السجن لابد ان تكون طويلة وحسب الجرم واعلانها للناس لكي يرتدع من فيه قلبه مرض .
منصور
ومن قال انك بتتأهل يالمجوسي يالوصخ
أبو روتانا
الله يشرح صدره للاسلام ...
هادي القحطاني
بيض الله وجه من سجنها ودي بعد بسجن الراس الكبير لهم 10 سنوات
ابوبدر
سلامتك ياحلومه الحصان ماقدر يكمل المسيرة من اللي يحس به خبط فوق ظهره الين هاج المسكين 🤣🏃🏿

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