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أول تعليق من عائلة مبارك بعد قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات

Time منذ 23 دقيقة
Views 1601
أول تعليق من عائلة مبارك بعد قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات

القاهرة (صدى):
أكدت أسرة الرئيس المصري الراحل مبارك أن قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات جاء بعد معركة قانونية منذ نحو 10 سنوات .

وقالت عائلة مبارك في بيان لها : هذا القرار منذ نحو 10 سنوات بفرض عقوبات على عائلة مبارك في 21 مارس 2011، وأنه منذ ذلك الحين، تم تجديد التدابير التقييدية من الاتحاد الأوروبي بشكل سنوي على أسرة مبارك.

وأشارت أسرة مبارك أن هذة العقوبات كانت تجاهل لحماية الحقوق الأساسية الخاصة بهم، التي نص عليها القانون الأوروبي، والتي تم تأكيدها في سلسلة من القضايا التي فصلت فيها محكمة العدل الأوروبية ، وأن الاتحاد الأوروبي ملزم قانونا بالتحقق من الإجراءات الأساسية التي يستند إليها .

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن بشكل نهائي رفع العقوبات المفروضة على الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك وعائلته ومعه تسعة مصريين، في مزاعم سرقتهم أموال الدولة.

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رفع العقوبات المفروضة على مبارك وعائلته في "سرقة أموال الدولة"

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الاتحاد الاوروبي
رفع العقوبات
أسرة مبارك
عائلة مبارك

أحدث التعليقات

الشيخ قوميز
شربو الاسد شربوه
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه أسعد الله جميع أوقاتك ياأخي القرني قاآآآآآهرهم، تعليق هادف ومعنى،ومختصر، إذا كان من أحد الأسباب الرئيسية التي تنكح المرأة من أجلها،فلما لا يكون العكس صحيح..
صنيان
ياسمين ... اتعب انا سبع سنه
رااايق
ههههههههههههههههه
7UP
تنهارين في القبر انتي واختك بيوم واحد يارب

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