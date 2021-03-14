أول تعليق من عائلة مبارك بعد قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات

القاهرة (صدى):
أكدت أسرة الرئيس المصري الراحل مبارك أن قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات جاء بعد معركة قانونية منذ نحو 10 سنوات .
وقالت عائلة مبارك في بيان لها : هذا القرار منذ نحو 10 سنوات بفرض عقوبات على عائلة مبارك في 21 مارس 2011، وأنه منذ ذلك الحين، تم تجديد التدابير التقييدية من الاتحاد الأوروبي بشكل سنوي على أسرة مبارك.
وأشارت أسرة مبارك أن هذة العقوبات كانت تجاهل لحماية الحقوق الأساسية الخاصة بهم، التي نص عليها القانون الأوروبي، والتي تم تأكيدها في سلسلة من القضايا التي فصلت فيها محكمة العدل الأوروبية ، وأن الاتحاد الأوروبي ملزم قانونا بالتحقق من الإجراءات الأساسية التي يستند إليها .
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن بشكل نهائي رفع العقوبات المفروضة على الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك وعائلته ومعه تسعة مصريين، في مزاعم سرقتهم أموال الدولة.
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