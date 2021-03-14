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ارتفاع أسعار الذهب في المملكة

Time منذ ساعتين
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ارتفاع أسعار الذهب في المملكة

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار الذهب في المملكة اليوم الأحد 14 مارس 2021.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 208.22 ريال (55.52 ريال)، مقابل 207.86 ريال (55.43 دولار)، أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21إلى 182.19 ريال (48.58 دولار) مقارنة بنحو 181.87 ريال (48.50 دولار).

وشملت الارتفاعات سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 156.16 (41.64 دولار)، مقابل نحو 155.71 ريال (41.52 دولار) خلال فترة المقارنة.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 مستهل تعاملات الأحد نحو 121.46 ريال (32.39 دولار) مقابل 121.25 ريال (32.33 دولار)، أمس السبت.

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المملكة
الذهب
أسعار الذهب

أحدث التعليقات

الشيخ قوميز
شربو الاسد شربوه
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه أسعد الله جميع أوقاتك ياأخي القرني قاآآآآآهرهم، تعليق هادف ومعنى،ومختصر، إذا كان من أحد الأسباب الرئيسية التي تنكح المرأة من أجلها،فلما لا يكون العكس صحيح..
صنيان
ياسمين ... اتعب انا سبع سنه
رااايق
ههههههههههههههههه
7UP
تنهارين في القبر انتي واختك بيوم واحد يارب

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