ارتفاع أسعار الذهب في المملكة

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار الذهب في المملكة اليوم الأحد 14 مارس 2021.
وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 208.22 ريال (55.52 ريال)، مقابل 207.86 ريال (55.43 دولار)، أمس.
وزاد سعر جرام الذهب عيار 21إلى 182.19 ريال (48.58 دولار) مقارنة بنحو 181.87 ريال (48.50 دولار).
وشملت الارتفاعات سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 156.16 (41.64 دولار)، مقابل نحو 155.71 ريال (41.52 دولار) خلال فترة المقارنة.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 مستهل تعاملات الأحد نحو 121.46 ريال (32.39 دولار) مقابل 121.25 ريال (32.33 دولار)، أمس السبت.