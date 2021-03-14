طيران أديل تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة طيران أديل باب التقديم على وظيفة تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس بمحافظة جدة وفقاً للتفاصبل التالية :
الوظيفة : مهندس أول أمن معلومات .
الشروط :
- بكالوريوس في " علوم الحاسب ، هندسة الحاسب " أو ما يعادلها .
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التصميم الجرافيكي .
- شهادات مهنية مثل CEH ,GIAC SANS
- مهارات تحديد وإدارة المخاطر .
- مهارات قراءة وتفسير المخططات الفنية .
ويمكن التقديم بدءً من اليوم الأحد 1 / 8 / 1442 هـ الموافق 14 / مارس / 2021 وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــا .