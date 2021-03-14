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مباريات اليوم الأحد

Time منذ ساعة
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مباريات اليوم الأحد

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأحد، مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق، فيما تغيب مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم.

مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

يلتقي ليستر سيتي مع ساوثامبتون في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ويتواجد ديربي لندني ضخم بين توتنهام وآرسنال 19:30، والختام بقمة كبرى بين وست هام ومانشستر يونايتد 22:15.

مباريات الدوري الإيطالي

توجد عدد من القمم، أهمها بين المتصدر إنتر وتورينو 17:00، ويلعب يوفنتوس للمرة الأولى بعد الفشل الأوروبي أمام كالياري 20:00، ثم يلتقي ميلان مع نابولي 22:45.

مباريات الدوري الإسباني

هناك عدد من المباريات أبرزها ديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس 23:00، غرناطة ضد ريال سوسييداد 18:15، ثم إيبار ضد فيا ريال 20:30.

مباريات الدوري الألماني

يلعب لايبزيج مع آينتراخت فرانكفورت في مباراة واعدة بالأداء الهجومي المميز في تمام الساعة السابعة والنصف، باير ليفركوزن أمام أرمينيا بيليفيلد 15:30، ثم يواجه شتوتجارت فريق هوفنهايم 20:00.

مباريات الدوري الفرنسي

أصبحت عودة نيمار وشيكة، ويخوض باريس سان جيرمان مباراة هامة مع نانت 23:00، مع قمة بين المتصدر ليل والمطارد موناكو 19:00.

مباريات الدوري المصري

توجد مباراة واحدة في الدوري المصري الممتاز ستجمع بين غزل المحلة والمقاولون العرب في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة.

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مباريات اليوم

أحدث التعليقات

الشيخ قوميز
شربو الاسد شربوه
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه أسعد الله جميع أوقاتك ياأخي القرني قاآآآآآهرهم، تعليق هادف ومعنى،ومختصر، إذا كان من أحد الأسباب الرئيسية التي تنكح المرأة من أجلها،فلما لا يكون العكس صحيح..
صنيان
ياسمين ... اتعب انا سبع سنه
رااايق
ههههههههههههههههه
7UP
تنهارين في القبر انتي واختك بيوم واحد يارب

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