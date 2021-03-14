وافد يطالب مواطن بتعويض 3 ملايين ريال بسبب دعوى كيدية

الرياض (صدى):
شهدت محكمة الاستئناف التجارية في جدة دعوى قضائية مقدمة من وافد ضد مواطن، إذ أدعى الأول أن الثاني قام برفع دعوى كيدية ضده، الأمر الذي ألحق ضررا له مطالباً بالتعويض.
وذكر الوافد أن المواطن قام قبل 6 سنوات برفع دعوى قضائية ضده، بشأن شراكة في معرض سيارات ومؤسسة للأعمال وشهد على دعواه 3 شهود إلا أنه لم يثبت للمحكمة صحة الدعوى.
وحكمت المحكمة، وفقا لـ"عكاظ"، حينها بردها ما دفع المقيم إلى تحرير دعوى لاحقة يطالب فيها بالتعويض عما لحقه من ضرر، واصفاً الدعوى السابقة ضده بأنها كيدية.
وطالب الوافد من المواطن بتعويض يقدر ثمنه بنحو 3 ملايين ريال عن الضرر الذي لحقه، كما طالب بتعزير الشهود، إلا أن المحكمة رفضت دعواه لعدم وجود أدلة تثبت أنه تعرض للضرر، أو صفة الكيدية في الدعوى.