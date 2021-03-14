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موقف العامل الوافد من العودة حال خرج نهائيا خلال سريان العقد

Time منذ 50 دقيقة
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موقف العامل الوافد من العودة حال خرج نهائيا خلال سريان العقد

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موقف العامل الوافد من العودة للمملكة للعمل حال مغادرته بتأشيرة " خروج نهائي " خلال فترة سريان عقد العمل.

وأوضحت الوزارة أنه يُمنع العامل الوافد من دخول المملكة للعمل بشكل نهائي في تلك الحالة السابق ذكرها.

وأشارت الوزارة إلى أن مدة تأشيرة الخروج النهائي 15 يومًا من تاريخ إصدار التأشيرة، موضحة أنه في حال طلب الوافد تأشيرة الخروج النهائي، سيتم إرسال إشعار لصاحب العمل قبل 10 أيام من استكمال الوافد إجراءات طلب التأشيرة.

وأوضحت أنه يمكن للعامل الوافد إلغاء طلب تأشيرة الخروج النهائي له ولمرافقيه خلال فترة سريانها.

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المملكة
الموارد البشرية
الوافد

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يالطططططططططططططططططيف
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يازين المنظر يارب تسهل لي عمره بحولك وقوتك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لذيذ من غير اي مرض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يحتي انا على الحلوين

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