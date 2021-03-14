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لجنة عسكرية لتسلم ملف كارثة نقص الأكسجين بمستشفى حكومي في الأردن

Time منذ 9 دقائق
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لجنة عسكرية لتسلم ملف كارثة نقص الأكسجين بمستشفى حكومي في الأردن

عمّان (صدى):
أمر العاهل الأردني عبدالله الثاني أمس بتشكيل لجنة طبية عسكرية من الخدمات الطبية الملكية لتسلم ملف قضية مستشفى السلط الحكومي، بعد حادثة انقطاع الأوكسجين التي راح ضحيتها 7 مرضى.

وطلب العاهل الأردني من اللجنة التي تضم فريقا طبيا من الخدمات الطبية، تزويده بتقرير من نتائج التحقيق.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة تحمل حكومته المسؤولية الكاملة عما جرى في مستشفى السلط الحكومي بعد وفاة 7 مرضى جراء انقطاع الأوكسجين عنهم.

وقال الخصاونة في إيجاز صحفي إن الحكومة لن تتوارى عن المسؤولية حيال ما حدث في مستشفى السلط أو تبرر ذلك، مشيرا إلى أنه تم إعلان الطوارئ القصوى بجميع المستشفيات لمنع تكرار ما حدث في مستشفى السلط، موضحا أن الحكومة تنتظر نتائج التحقيق، وستعمل على تصويبها ومعالجة هذه الاختلالات.

وكان قد تُوفي صباح أمس 6 أشخاص داخل مستشفى السلط الجديد ( غربي العاصمة) جراء انقطاع الأوكسجين عن مرضى فيروس كورونا المستجد، وقدم على إثرها وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات استقالته من الحكومة.

وزير الصحة الأردني يقدم استقالته بعد حادثة نقص الأكسجين

Time واتساب
الاردن
نقص الاكسجين

أحدث التعليقات

نجاة محمد
مشكورين للتوضيح
نجاة محمد
جزاة الله كل خير
جعيثن
بالعكس ياجاهل كبرالسن مع الصحه ماله تاثير
ابو عمار
لعنة الله عليك يالحقير
ابو عمار
اوكي

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