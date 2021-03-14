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نقل وزير الداخلية الكويتي السابق إلى السجن المركزي

Time منذ 5 ساعات
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نقل وزير الداخلية الكويتي السابق إلى السجن المركزي

خالد الظفيري (صدى):
نٌقل وزير الداخلية الكويتي السابق الشيخ خالد الجراح، ووكيل وزارة الدفاع السابق جسار الجسار وفهد الباز، الذين كانوا محجوزين في إدارة أمن الدولة، أمس السبت، إلى السجن المركزي، في قضية " مخالفات صندوق الجيش ".

وكانت لجنة التحقيق في محكمة الوزراء الكويتية، أمرت باستمرار حجز خالد الجراح، حتى 14 مارس الجاري، لاستمرار التحقيق معه بالاتهامات الموجهة إليه في القضية.

الجدير بالذكر أن قضية صندوق الجيش، تعود إلى 2019، بعد تقديم الشيخ ناصر الصباح، الذي كان حينها وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش، خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

 

حجز وزير الداخلية الكويتي السابق في قضية "صندوق الجيش"

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يالطططططططططططططططططيف
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يازين المنظر يارب تسهل لي عمره بحولك وقوتك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لذيذ من غير اي مرض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يحتي انا على الحلوين

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