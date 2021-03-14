الأعداد السابقة للصحيفة

مليشيا الحوثي تقتل زعيما قبليا داخل منزله

Time منذ 10 ساعات
Views 4337
Comment 3
مليشيا الحوثي تقتل زعيما قبليا داخل منزله

صنعاء‎ (صدى):
أقدمت عصابات حوثية على اقتحام منزل الشيخ محمد عسكر أبو شوارب أحد مشايخ منطقة خارف وقبيلة حاشد في حي المطار شمال صنعاء وقتلته وأحرقت جثته داخل غرفة النوم.

وأوضحت مصادر قبلية ان أبو شوارب تعرض لعملية قتل متعمدة إذ أطلقت العصابات الحوثية الرصاص عليه في الرأس ثم أدخلت جثته غرفة النوم وأحرقتها في محاولة لإخفاء الجريمة.

وأضافت المصادر أن يكون وراء عملية قتله وقوفه إلى جانب قبيلته التي ترفض دعوات الحوثي لتجنيد ابناء الفقراء والمعدمين في صفوف المليشيا، مبينة أن قبائل حاشد تتداعى إلى صنعاء لتحديد موقف من عملية القتل ومطالبة المليشيا بتسليم الجناة.

يذكر أن المليشيا قد قتلت أكثر من 25 زعيماً قبلياً خلال أقل من عامين في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية.

Time واتساب
مليشيا الحوثي
زعيما قبليا
منطقة خارف

أحدث التعليقات

يالطططططططططططططططططيف
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يازين المنظر يارب تسهل لي عمره بحولك وقوتك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لذيذ من غير اي مرض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يحتي انا على الحلوين

أخر الأخبار

وافد يطالب مواطن بتعويض 3 ملايين ريال بسبب دعوى كيدية
وافد يطالب مواطن بتعويض 3 ملايين ريال بسبب دعوى كيدية
Time منذ 19 دقيقة Views 1599
شكوى رسمية ضد الاتحاد بسبب كمارا
شكوى رسمية ضد الاتحاد بسبب كمارا
Time منذ 34 دقيقة Views 1792
الحرم المكي أثناء التوسعة الأولى
الحرم المكي أثناء التوسعة الأولى
Time منذ 36 دقيقة Views 466
موقف العامل الوافد من العودة حال خرج نهائيا خلال سريان العقد
موقف العامل الوافد من العودة حال خرج نهائيا خلال سريان العقد
Time منذ 50 دقيقة Views 1723
"212 سنة سجن" لأب قتل ولديه طمعًا في التأمين
"212 سنة سجن" لأب قتل ولديه طمعًا في التأمين
Time منذ ساعة Views 684
شاهد..نجاة شخص بأعجوبة من حادث تصادم سيارة مسرعة وسطحة بالرياض
شاهد..نجاة شخص بأعجوبة من حادث تصادم سيارة مسرعة وسطحة بالرياض
Time منذ ساعة Views 1976
تعدى عليها بالضرب فانتحرت حرقًا!
تعدى عليها بالضرب فانتحرت حرقًا!
Time منذ ساعة Views 933
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
Time منذ ساعة Views 1936
توضيح من "الضمان الصحي" بشأن الحالات الطارئة
توضيح من "الضمان الصحي" بشأن الحالات الطارئة
Time منذ ساعتين Views 1747
شاهد.. خبير تجميل لبناني يرتدي الكعب العالي ويثير الجدل
شاهد.. خبير تجميل لبناني يرتدي الكعب العالي ويثير الجدل
Time منذ ساعتين Views 1355