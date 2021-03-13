مهن لا يشملها نظام إلغاء الكفيل.. منها "السائق الخاص"

الرياض (صدى):
تزامنا مع بدء دخول نظام إلغاء الكفيل في المملكة حيز التنفيذ اليوم الأحد، ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كشفت مصادر عن خمس مهن لا تشملها المبادرة.
وتضمنت تلك المهن التي لا تشملها المبادرة، كل من: مهنة السائق الخاص، الحارس، العمالة المنزلية، الراعي والبستاني.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أطلقت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية.
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