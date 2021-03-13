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مهن لا يشملها نظام إلغاء الكفيل.. منها "السائق الخاص"

Time منذ ساعة
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مهن لا يشملها نظام إلغاء الكفيل.. منها "السائق الخاص"

الرياض (صدى):
تزامنا مع بدء دخول نظام إلغاء الكفيل في المملكة حيز التنفيذ اليوم الأحد، ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كشفت مصادر عن خمس مهن لا تشملها المبادرة.

وتضمنت تلك المهن التي لا تشملها المبادرة، كل من: مهنة السائق الخاص، الحارس، العمالة المنزلية، الراعي والبستاني.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أطلقت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية.

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الموارد البشرية
الكفيل

أحدث التعليقات

بلبل البحر
الحمد لله على نعمة محاربة الفساد والحفاظ على المال العام
د محمد ماجد بخش
جملة مختارة مع بعض التنميق أحقر المشاهد تلك الأحضان والقبلات التي يتبادلها السياسيون الذين يمارسون موبقات السياسة، ويظهرون أمام الملأ والكاميرات وهم متصالحون، وتبدو عليهم السعادة مستبشرين ضاحكين حتى ليخيل لمن يشاهدهم أنهم اصدقاء، وليسوا سياسيين متناحرين في السياسة كذلك غيرهم المعنيون في العلوم.
ابو مصرقع البدوي الرحال
من الي يقدر يتزوج شباب هاليومين باقي واحد متزوج ويالله بحمله يقوم من تربيه ونفقه اقول ماودكم تكبرون وساده
د محمد ماجد بخش
كلما أشتدت العاصفة بات لزاما تجنب محاذيرها ويظهر أنها سيطرت تماما على مجريات الأحداث وتغلبت على مظاهر مقاومتها من خلال السد المنيع الذي حال دون اكتمال ثمرة العمل
د محمد ماجد بخش
كلما أشتدت العاصفة بات لزاما تجنب محاذيرها ويظهر أنها سيطرت تماما على مجريات الأحداث وتغلبت على مظاهر مقاومتها من خلال السد المتبع الذي حال دون اكتمال ثمرة العمل

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