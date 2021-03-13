الأعداد السابقة للصحيفة

نقل وزير الداخلية الكويتي السابق إلى السجن المركزي

Time منذ ساعة
Views 1914
Comment 1
نقل وزير الداخلية الكويتي السابق إلى السجن المركزي

خالد الظفيري (صدى):
نٌقل وزير الداخلية الكويتي السابق الشيخ خالد الجراح، ووكيل وزارة الدفاع السابق جسار الجسار وفهد الباز، الذين كانوا محجوزين في إدارة أمن الدولة، أمس السبت، إلى السجن المركزي، في قضية " مخالفات صندوق الجيش ".

وكانت لجنة التحقيق في محكمة الوزراء الكويتية، أمرت باستمرار حجز خالد الجراح، حتى 14 مارس الجاري، لاستمرار التحقيق معه بالاتهامات الموجهة إليه في القضية.

الجدير بالذكر أن قضية صندوق الجيش، تعود إلى 2019، بعد تقديم الشيخ ناصر الصباح، الذي كان حينها وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش، خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

 

حجز وزير الداخلية الكويتي السابق في قضية "صندوق الجيش"

Time واتساب

أحدث التعليقات

بلبل البحر
الحمد لله على نعمة محاربة الفساد والحفاظ على المال العام
د محمد ماجد بخش
جملة مختارة مع بعض التنميق أحقر المشاهد تلك الأحضان والقبلات التي يتبادلها السياسيون الذين يمارسون موبقات السياسة، ويظهرون أمام الملأ والكاميرات وهم متصالحون، وتبدو عليهم السعادة مستبشرين ضاحكين حتى ليخيل لمن يشاهدهم أنهم اصدقاء، وليسوا سياسيين متناحرين في السياسة كذلك غيرهم المعنيون في العلوم.
ابو مصرقع البدوي الرحال
من الي يقدر يتزوج شباب هاليومين باقي واحد متزوج ويالله بحمله يقوم من تربيه ونفقه اقول ماودكم تكبرون وساده
د محمد ماجد بخش
كلما أشتدت العاصفة بات لزاما تجنب محاذيرها ويظهر أنها سيطرت تماما على مجريات الأحداث وتغلبت على مظاهر مقاومتها من خلال السد المنيع الذي حال دون اكتمال ثمرة العمل
د محمد ماجد بخش
كلما أشتدت العاصفة بات لزاما تجنب محاذيرها ويظهر أنها سيطرت تماما على مجريات الأحداث وتغلبت على مظاهر مقاومتها من خلال السد المتبع الذي حال دون اكتمال ثمرة العمل

أخر الأخبار

توضيح من الصحة بشأن إعفاء "المُحصن" من وضع الكمامة
توضيح من الصحة بشأن إعفاء "المُحصن" من وضع الكمامة
Time منذ دقيقتين Views 1115
شاهد.. المسيليم يهدي حسن العلي شقة على نفقته الخاصة
شاهد.. المسيليم يهدي حسن العلي شقة على نفقته الخاصة
Time منذ 33 دقيقة Views 1805
بالفيديو..سقوط أحلام العجارمة من على الخيل وتعرضها لإصابة بالظهر
بالفيديو..سقوط أحلام العجارمة من على الخيل وتعرضها لإصابة بالظهر
Time منذ 49 دقيقة Views 763
مهن لا يشملها نظام إلغاء الكفيل.. منها "السائق الخاص"
مهن لا يشملها نظام إلغاء الكفيل.. منها "السائق الخاص"
Time منذ ساعة Views 1661
نقل وزير الداخلية الكويتي السابق إلى السجن المركزي
نقل وزير الداخلية الكويتي السابق إلى السجن المركزي
Time منذ ساعة Views 1914
فتاة تشنق نفسها قبل زفافها بأيام
فتاة تشنق نفسها قبل زفافها بأيام
Time منذ ساعة Views 847
5 كلاب ضالة تفترس طفلة بالرياض
5 كلاب ضالة تفترس طفلة بالرياض
Time منذ ساعتين Views 3208
استشاري يكشف عن فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل والأم
استشاري يكشف عن فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل والأم
Time منذ ساعتين Views 1551
بالصور..لاعبو الهلال يتلقون لقاح كورونا
بالصور..لاعبو الهلال يتلقون لقاح كورونا
Time منذ ساعتين Views 1890
شاهد.. لحظة خروج شقيقة دنيا بطمة من السجن
شاهد.. لحظة خروج شقيقة دنيا بطمة من السجن
Time منذ ساعتين Views 1030