منظمة الصحة العالمية تجيز استخدام لقاح "جونسون آند جونسون"

وكالات (صدى):
أعلنت منظمة الصحة العالمية الموافقة على إدراج لقاح (جونسون آند جونسون) على قائمة اللقاحات الفعّالة والآمنة ضد كوفيد 19 التي يمكن استخدامها في حالات الطوارئ.
وأوضحت المنظمة أن اللقاح من جرعة واحدة مما يسهل لوجستيات التطعيم ويحتاج إلى سلاسل توريد فائقة البرودة (-20 درجة مئوية) ويمكن الاحتفاظ به لمدة ثلاثة أشهر عند درجات حرارة ما بين 2 إلى 8 درجة مئوية.
وأحد مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم إن الترخيص للقاح الرابع يمثل خطوة للأمام نحو السيطرة على الجائحة، مضيفًا أن هذا الهدف لن يتحقق إلا بتوفير اللقاحات لجميع الناس في جميع البلدان، داعيا دول العالم لتكثيف الإنتاج ونقل تكنولوجياته للتصنيع في الدول النامية لتصبح اللقاحات متاحة بأسعار معقولة للجميع.
وأضاف أن المنظمة على استمرار بتقييم سلامة اللقاحات المرخص لها، مشيرًا إلى أن جميع اللقاحات المرخص باستخدامها آمنة.