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"وقاية" توضح حقيقة رصد أعراض خطيرة في لقاحات كورونا

Time منذ ساعة
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"وقاية" توضح حقيقة رصد أعراض خطيرة في لقاحات كورونا

الرياض (صدى):
كشفت  هيئة الصحة العامة "وقاية"، عن حقيقة رصد أعراض خطيرة في لقاحات كورونا.

وأوضحت وقاية:" لم نرصد أيَّ أعراض جانبية للقاحات المرخصة في المملكة غير الأعراض الجانبية البسيطة، والتي تمَّ رصدها في التجارب السريرية مسبقًا والتي لا تشكل أي خطورة على صحة متلقي اللقاح".

وأشارت وقاية:" تابعنا ما تمَّ إصداره من الجهات الصحية المختصة في بعض الدول الأوروبية، من تعليق استخدام لقاح كوفيد-19 المنتج من شركة أسترازينكا كإجراء احترازي لمدة 14 يومًا؛ للتحقق من ارتباط اللقاح مع تقارير متفرقة عن أعراض جانبية خطيرة، تبعتها في ذلك عدد من الدول الأوروبية".

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المملكة
وقاية
لقاحات كورونا
هيئة الصحة العامة

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
اليكم بعض الحقائق وصدق او لا تصدق... كما حذر رسول الله.. احذر ان تشير بسلاحك لمسلم خاصه اذا اصبعك على الزناد لان الشيطان سيتصيد الفرصه ويضغط عليه غصباً عنك..... ...اغلب مقاطع الرعب مؤلفيها جن من خلال ايحائهم لكتابها من الأنس..
اسعد الدلخ
بحكم ما علمني ربي.... والله أني اتألم مما يفعله شياطين الجن بالأنس.. سواء بسحر او تلبس او وسوسه ......الخ الجن سبقونا بالعيش على هذه الارض... ثم بعد ذاك قدّر الله خلق آدم ليرث الإنس الارض من بعدهم...مع بقائهم فيها و استتارهم عنا ... بخلاف تفاوت القدرات الجسديه بين الانس والجن..( نعم الجن لهم اجساد لاكن طيفيه)... فإن القدرات العقليه للجن متفوقه جدا على البشر... والكلام يطول عن حقائق لم يسمع بها انس من قبل..
اسعد الدلخ
لعن الله كل ساحر... ليتنا كل فتره نسمع بتفيذ القتل بساحر..حتى يرتدعون.... بحكم معرفتي بأحوال الجن واسرارهم... الجني المسالم يرفض التعامل مع السحره...ولذا السحره يستعينون بالشياطين من الجن... والجن كالبشر فيهم القوي وفيهم الضعيف..وفيهم الطيب وفيهم الخبيث... والجني اذا تلبس جسد المسحور او المسوس..فإن روح الانسان تغيب ويأخذ مكانها الجني حتى ان الصوت يتغير لان المتحدث جني.....يتبع لاكن من سيفهم ما سأقول....؟
د محمد ماجد بخش
في ذرة العنصر .. في ذرات العناصر .. وزن الذرة يمثل ثقلها .. والفراغ حول الكتلة مشغول بالذرات الممثلة للثقالة على مستوى عددي محدد يمثل الثبات المغناطيسي العددي سواء على المستوى الثقالي الرابط أو على المستوى المغناطيسي المحوري العددي المكافيء المرافق
واضح*** وصريح***
كل شي حولي يذكرني بشي،

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