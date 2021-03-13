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شاهد.. حكاية مثيرة لطفل مسحور تحول لوحش يتغلب على 3 رجال

Time منذ 19 دقيقة
Views 1539
شاهد.. حكاية مثيرة لطفل مسحور تحول لوحش يتغلب على 3 رجال

علي القحطاني (صدى):
كشف علي آل ياسين الداعية والراقي الشرعي، حكاية طفل مسحور لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره، تعرض لنوع من أنواع السحر الخبيث المشروب.

وقال علي آل ياسين، خلال حواره في برنامج "ياهلا":"لأم أحضرت الولد البالغ من العمر 12 أو 13 عاما، وقالت ولدي تعبان ومتغير وإذا سمع قرآن أو أذان يهيج".

وأضاف علي آل ياسين:"أتينا بالولد وبدأت أقرأ عليه آيات القرآن والرقية الشرعية تحولت ملامح الولد البرئ المسالم إلى وحش كاسر ثم يضغط على أسنانه ثم بدأ يخرج لسانه كالأفعى وبدأت مادة سائلة تخرج من فمه".

أوضح  علي آل ياسين:"جيت أمسك الولد سحب يده لدرجة خفت يدي تنكسر"، لافتا:" 3 رجال ما استطعنا نوقف الولد من صراخ وتلك المادة الخبيثة تخرج وطالت المادة السوداء غطرتي".

Time واتساب
علي آل ياسين
طفل مسحور

أحدث التعليقات

الخيمة الشعبية
فنانين وفنانات على حد زعمهم وإلافهم مفسدين خارج القفص. مثل مافيه بلاغات في نزاهة للفساد المالي لازم فيه بلاغات في نزاهة للفساد الأخلاقي.
انا
ان شاء الله يفوز العين الاماراتي على فولاذ الايراني
ع. س. ع
لا نريد من أطفالنا متابعة هذة الأشكال القذرة
لا يهمونك انا مجنونك
وين النابحين المتشدقين بحقوق الإنسان من البيت الابيض مرورآ بأروبا والقائمة الطويلة هذا مثال حي لكل خائن وطنة ما أنت سوى ذنب بعيونهم يمتطوك ثم يركلوك
لا يهمونك انا مجنونك
يالله ياكلب بتروح تاكل تفاح مع الخميني عقبال كبيركم الحوثي ياخذ كيلو تفاح معة بالطريق للخميني

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