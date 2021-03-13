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مليشيا الحوثي تقتل زعيما قبليا داخل منزله

Time منذ 51 دقيقة
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مليشيا الحوثي تقتل زعيما قبليا داخل منزله

صنعاء‎ (صدى):
أقدمت عصابات حوثية على اقتحام منزل الشيخ محمد عسكر أبو شوارب أحد مشايخ منطقة خارف وقبيلة حاشد في حي المطار شمال صنعاء وقتلته وأحرقت جثته داخل غرفة النوم.

وأوضحت مصادر قبلية ان أبو شوارب تعرض لعملية قتل متعمدة إذ أطلقت العصابات الحوثية الرصاص عليه في الرأس ثم أدخلت جثته غرفة النوم وأحرقتها في محاولة لإخفاء الجريمة.

وأضافت المصادر أن يكون وراء عملية قتله وقوفه إلى جانب قبيلته التي ترفض دعوات الحوثي لتجنيد ابناء الفقراء والمعدمين في صفوف المليشيا، مبينة أن قبائل حاشد تتداعى إلى صنعاء لتحديد موقف من عملية القتل ومطالبة المليشيا بتسليم الجناة.

يذكر أن المليشيا قد قتلت أكثر من 25 زعيماً قبلياً خلال أقل من عامين في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية.

Time واتساب
مليشيا الحوثي
زعيما قبليا
منطقة خارف

أحدث التعليقات

الخيمة الشعبية
فنانين وفنانات على حد زعمهم وإلافهم مفسدين خارج القفص. مثل مافيه بلاغات في نزاهة للفساد المالي لازم فيه بلاغات في نزاهة للفساد الأخلاقي.
انا
ان شاء الله يفوز العين الاماراتي على فولاذ الايراني
ع. س. ع
لا نريد من أطفالنا متابعة هذة الأشكال القذرة
لا يهمونك انا مجنونك
وين النابحين المتشدقين بحقوق الإنسان من البيت الابيض مرورآ بأروبا والقائمة الطويلة هذا مثال حي لكل خائن وطنة ما أنت سوى ذنب بعيونهم يمتطوك ثم يركلوك
لا يهمونك انا مجنونك
يالله ياكلب بتروح تاكل تفاح مع الخميني عقبال كبيركم الحوثي ياخذ كيلو تفاح معة بالطريق للخميني

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