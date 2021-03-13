مليشيا الحوثي تقتل زعيما قبليا داخل منزله

صنعاء (صدى):
أقدمت عصابات حوثية على اقتحام منزل الشيخ محمد عسكر أبو شوارب أحد مشايخ منطقة خارف وقبيلة حاشد في حي المطار شمال صنعاء وقتلته وأحرقت جثته داخل غرفة النوم.
وأوضحت مصادر قبلية ان أبو شوارب تعرض لعملية قتل متعمدة إذ أطلقت العصابات الحوثية الرصاص عليه في الرأس ثم أدخلت جثته غرفة النوم وأحرقتها في محاولة لإخفاء الجريمة.
وأضافت المصادر أن يكون وراء عملية قتله وقوفه إلى جانب قبيلته التي ترفض دعوات الحوثي لتجنيد ابناء الفقراء والمعدمين في صفوف المليشيا، مبينة أن قبائل حاشد تتداعى إلى صنعاء لتحديد موقف من عملية القتل ومطالبة المليشيا بتسليم الجناة.
يذكر أن المليشيا قد قتلت أكثر من 25 زعيماً قبلياً خلال أقل من عامين في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية.