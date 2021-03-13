رونالدو بعد توديع الدوري : " الأبطال الحقيقيون لا ينكسرون أبدًا "

وكالات (صدى):
ترددت أنباء في الآونة الأخيرة بشأن رحيل النجم كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس، وأن مسؤولي بطل الكالتشيو، موافقون على بيعه بـ25 مليون يورو فقط، قبل أن ينتهي العقد بينهما، صيف 2022.
جاء ذلك بعدما ودع نادي يوفنتوس، مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور ثمن النهائي، أمام بورتو، حيث أفادت تقارير صحفية بإمكانية عودة رونالدو إلى حيث بدأ، في سبورتينج لشبونة.
وقال رونالدو، اليوم السبت، عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام: "الأهم من عدد المرات التي تسقط فيها، في حياتك، هو مدى سرعة الوقوف على قدميك، حيث الأبطال الحقيقيون لا ينكسرون أبدًا".
وأكد البرتغالي أن تركيز يوفنتوس ينصب على مباراة كالياري، من أجل النضال على لقب الدوري الإيطالي، إضافة إلى كأس إيطاليا، وكل شيء آخر ما يزال بإمكاننا تحقيقه هذا الموسم.
وأضاف: "صحيح أنا الماضي ينتمي إلى المتاحف، لكن لحسن الحظ، كرة القدم لها ذاكرة وأنا كذلك، لا يمكن حذف التاريخ، هو يكتب كل يوم بمرونة وروح ومثابرة والكثير من العمل الجاد، وأولئك الذين لا يفهمون هذا، لن يحققوا المجد والنجاح أبدًا".