الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. آخر مستجدات العاصفة الرملية التي تؤثر على مناطق المملكة

Time منذ 55 دقيقة
Views 1667
بالفيديو.. آخر مستجدات العاصفة الرملية التي تؤثر على مناطق المملكة

الرياض (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد آخر مستجدات العاصفة الرملية التي تؤثر على مناطق المملكة.

وتوقع المركز أن الكتلة الغبارية خلال ال24 ساعة القادمة تؤثر على المناطق الجنوبية الغربية للمملكة، مشيرا إلى أن منطقة نجران وعسير خاصة الأجزاء الشرقية تتعرض حاليا للكتلة الغبارية.

وأوضح المركز أنه يتوقع أن تؤثر الكتلة الغبارية على الأجزاء الشرقية من منطقة الباحة، وغدا تؤثر على مرتفعات منطقة مكة المكرمة

وأضاف أن الأوضاع الجوية تتحسن على العاصمة الرياض، وعلى الساحل الشرقي بالمملكة، كما تشهد الدمام والظهران والجبيل والأحساء، والرياض ووادي الدواسر تحسن ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية.

Time واتساب
الرياض
مناطق المملكة
العاصفة الرملية

أحدث التعليقات

الخيمة الشعبية
فنانين وفنانات على حد زعمهم وإلافهم مفسدين خارج القفص. مثل مافيه بلاغات في نزاهة للفساد المالي لازم فيه بلاغات في نزاهة للفساد الأخلاقي.
انا
ان شاء الله يفوز العين الاماراتي على فولاذ الايراني
ع. س. ع
لا نريد من أطفالنا متابعة هذة الأشكال القذرة
لا يهمونك انا مجنونك
وين النابحين المتشدقين بحقوق الإنسان من البيت الابيض مرورآ بأروبا والقائمة الطويلة هذا مثال حي لكل خائن وطنة ما أنت سوى ذنب بعيونهم يمتطوك ثم يركلوك
لا يهمونك انا مجنونك
يالله ياكلب بتروح تاكل تفاح مع الخميني عقبال كبيركم الحوثي ياخذ كيلو تفاح معة بالطريق للخميني

أخر الأخبار

سيدة متزوجة تكتشف أنها رجل بالصدفة
سيدة متزوجة تكتشف أنها رجل بالصدفة
Time منذ 15 دقيقة Views 284
شاهد.. حكاية مثيرة لطفل مسحور تحول لوحش يتغلب على 3 رجال
شاهد.. حكاية مثيرة لطفل مسحور تحول لوحش يتغلب على 3 رجال
Time منذ 19 دقيقة Views 1527
سائق يتعدى جنسياً على أطفاله الثلاثة
سائق يتعدى جنسياً على أطفاله الثلاثة
Time منذ 21 دقيقة Views 313
هذي تسوق وناويه تقهرهم !
هذي تسوق وناويه تقهرهم !
Time منذ 25 دقيقة Views 320
مغربية تحتفل بالزواج دون تكلف
مغربية تحتفل بالزواج دون تكلف
Time منذ 25 دقيقة Views 299
عراك بين النياق وسط الغبار
عراك بين النياق وسط الغبار
Time منذ 26 دقيقة Views 292
شاهد.. قصة متسولة تمتلك سيارة فارهة وشقة فخمة 
شاهد.. قصة متسولة تمتلك سيارة فارهة وشقة فخمة 
Time منذ 31 دقيقة Views 399
مليشيا الحوثي تقتل زعيما قبليا داخل منزله
مليشيا الحوثي تقتل زعيما قبليا داخل منزله
Time منذ 50 دقيقة Views 1860
بالفيديو.. آخر مستجدات العاصفة الرملية التي تؤثر على مناطق المملكة
بالفيديو.. آخر مستجدات العاصفة الرملية التي تؤثر على مناطق المملكة
Time منذ 55 دقيقة Views 1667
الإشاعات تتسبب في وفاة مواطن بكورونا ودخول زوجته العناية المركزة 
الإشاعات تتسبب في وفاة مواطن بكورونا ودخول زوجته العناية المركزة 
Time منذ 58 دقيقة Views 3216