الكشف عن موقف الاتحاد الآسيوي من تهديدات الأندية الإيرانية قبل دوري الأبطال

ماجد محمد (صدى):
علق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، على تهديدات الأندية الإيرانية، قبل انطلاق دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال في نسخته 2021.
وأوضح مصدر بالاتحاد إن عدم حضور الأندية الإيرانية للسعودية سيعامل بمعاملة انسحاب الفرق من البطولة، بحسب صحيفة " الميدان الرياضي ".
وأضاق المصدر، أن ذلك لن يؤثر على استضافة المملكة، كون الاتحاد الآسيوي قد تأكد من جاهزية جميع الدول المستضيفة للمجموعات، وأخذ الضمانات الكافية لراحة جميع الفرق.
يذكر أن الاتحاد الآسيوي أختار المملكة لاستضافة مجموعات الهلال "الأولى"، والأهلي "الثالثة"، والنصر "الرابعة"، في دوري الأبطال.