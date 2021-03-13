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الكشف عن موقف الاتحاد الآسيوي من تهديدات الأندية الإيرانية قبل دوري الأبطال

Time منذ ساعة
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الكشف عن موقف الاتحاد الآسيوي من تهديدات الأندية الإيرانية قبل دوري الأبطال

ماجد محمد (صدى):
علق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، على تهديدات الأندية الإيرانية، قبل انطلاق دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال في نسخته 2021.

وأوضح مصدر بالاتحاد إن عدم حضور الأندية الإيرانية للسعودية سيعامل بمعاملة انسحاب الفرق من البطولة، بحسب صحيفة " الميدان الرياضي ".

وأضاق المصدر، أن ذلك لن يؤثر على استضافة المملكة، كون الاتحاد الآسيوي قد تأكد من جاهزية جميع الدول المستضيفة للمجموعات، وأخذ الضمانات الكافية لراحة جميع الفرق.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي أختار المملكة لاستضافة مجموعات الهلال "الأولى"، والأهلي "الثالثة"، والنصر "الرابعة"، في دوري الأبطال.

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المملكة
الاتحاد الآسيوي
الأندية الإيرانية

أحدث التعليقات

الخيمة الشعبية
فنانين وفنانات على حد زعمهم وإلافهم مفسدين خارج القفص. مثل مافيه بلاغات في نزاهة للفساد المالي لازم فيه بلاغات في نزاهة للفساد الأخلاقي.
انا
ان شاء الله يفوز العين الاماراتي على فولاذ الايراني
ع. س. ع
لا نريد من أطفالنا متابعة هذة الأشكال القذرة
لا يهمونك انا مجنونك
وين النابحين المتشدقين بحقوق الإنسان من البيت الابيض مرورآ بأروبا والقائمة الطويلة هذا مثال حي لكل خائن وطنة ما أنت سوى ذنب بعيونهم يمتطوك ثم يركلوك
لا يهمونك انا مجنونك
يالله ياكلب بتروح تاكل تفاح مع الخميني عقبال كبيركم الحوثي ياخذ كيلو تفاح معة بالطريق للخميني

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