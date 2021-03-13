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بايرن ميونيخ يتغلب على فيردر بريمن بثلاثية

Time منذ 20 دقيقة
Views 1305
بايرن ميونيخ يتغلب على فيردر بريمن بثلاثية

وكالات (صدى):
تغلب بايرن ميونيخ على فيردر بريمن بنتيجة 3-1 في المباراة التي أُقيمت على ملعب فيسير شتاديون في الجولة 25 للدوري الألماني.

وأحرز ليون جوريتسكا الهدف الأول لبايرن ميونخ في الدقيقة 22 ثم أضاف سيرجي جنابري الهدف الثاني في الدقيقة 35 قبل أن يختتم القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل في الدقيقة 67 فيما أحرز نيكلاس فولكروج الهدف الوحيد لبريمن في الدقيقة .86

وبهذه النتيجة رفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 58 نقطة بفارق خمس نقاط عن لايبزج صاحب المركز الثاني والذي يلتقي غدا الأحد مع ضيفه انتراخت فرانكفورت صاحب المركز الرابع مع تبقي تسع جولات على نهاية الموسم.

Time واتساب
فيردر بريمن
الدوري الألماني
بايرن ميونخ

أحدث التعليقات

الغامدي جدة
لا تدرعم وهدي السرعة و شغل الكور اللي في راسك البلاغ وقت و القبض عليه وقت اخر ممكن يكون بعد عدة أيام من البلاغ
abdul
رسالة الى الفارسة مضاوي القحطاني. بعد التحية : " في 27 مايو 1995 ، صار كرستوفر ريڤ ، وهو رياضي قوي وفارس عنيف ، مشلولا من الرقبة إلى أسفل بعد أن رُميَ من حصانه وكُسرت رقبته خلال مسابقة الفروسية في ولاية فرجينيا." (مقتبس من سيرة ك.ريڤ من ويكي) والترجمة من رڤرسو مع بعض التعديلات اللغوية مِنِّي. والكل يعرف من كرستوفر ، إنه السوبرمان في الافلام الخارقة لقدرات الانسان، ومع ذالك كان هلاكه او شلله بسبب وقوعه من الحصان. وانت ذكرت انك قد اُصبتِ مرارا حين قلتِ "...وتعرضت أثناء تجاربي في ركوب الخيل إلى إصابات..." هل تنتظرين ان تأتيك مصيبة اقوى مثل مصيبة كرستوفر ريڤ حتى تتركين المرجلة والسباقات اللي هي اصلا بفرس الشيطان وليست بفرس الرحمن ؟
ابو أسامة
يا ز موت بغيظك ياعميل الترك
د محمد ماجد بخش
تحويل ثقل ذرة العنصر إلى ثقل عددي متجه نحو محورها ثم ثقل فراغي مرافق له بحيث تمثل ذرة مركزية لارتباط عدد من العناصر المحور تجاه المركز والدرجة هي درجة الفراغ المكمل وبعد التمثيل ما تبقى يمثل لما يلي وهو تمثيل درجة الثبات المغناطيسي لوحدة كتلة المجموع الثقالية بدلالة ثقالية أو فراغية بحسب اختبار الأنسب للدرجة التي يمثلها ثقل المركز المتبقي بعد تمثيل درجة الارتباط على أنه الفراغ العددي الباقي لم يرتبط وتكتيف ما يزيد بزعم ازدواجه لتمكين تمثيل ثقل العناصر بشكل افتراضي بنائي دوري عددي مبدئي وتحديد فترات تمثيل درجات الارتباط بآلية التمثيل وإعداد الفترات الممثلة لوحدات العناصر وتمثيلها بوحدات العناصر العددية وفتراتها التي تنسب لعدد العناصر في تسلسل تمثيل درجات ثقالة العناصر الممثلة بوحدات وفترات تمثيل عدد ذرات العنصر حول العنصر حيث وحدة المركز بها يمثل مجموع الذرات ومجموع الدرجات ومجموع الوحدات الممثلة لكل تكافؤ أو عدد أكسدة ممثلة ملاحظة وكذلك لكل حالة مغناطيسية مرافقة ممثلة للوحدة المركزية الممثلة لوحدة الكتلة الكلية والوحدة الثقالية أو المغناطيسية الثابتة الممثلة بالوحدات القياسية الأساسية وهذا ما يفتقد فهمه العالم الحالم المتقدم المسمى بالعالم الأول
اسعد الدلخ
ممكن وحده تتزوز واحد شايب وتقول بكرا يموت و أورث ملايينه.. لاااااكن...؟ ممكن هالشايب يكون عصبة ديسسسسس🐔 ...يعني هي تعجز وهو ما مات... وكذا ما طلت بليله اسعد قلي ..ولا قات عبد ربه

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