بايرن ميونيخ يتغلب على فيردر بريمن بثلاثية

وكالات (صدى):
تغلب بايرن ميونيخ على فيردر بريمن بنتيجة 3-1 في المباراة التي أُقيمت على ملعب فيسير شتاديون في الجولة 25 للدوري الألماني.
وأحرز ليون جوريتسكا الهدف الأول لبايرن ميونخ في الدقيقة 22 ثم أضاف سيرجي جنابري الهدف الثاني في الدقيقة 35 قبل أن يختتم القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل في الدقيقة 67 فيما أحرز نيكلاس فولكروج الهدف الوحيد لبريمن في الدقيقة .86
وبهذه النتيجة رفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 58 نقطة بفارق خمس نقاط عن لايبزج صاحب المركز الثاني والذي يلتقي غدا الأحد مع ضيفه انتراخت فرانكفورت صاحب المركز الرابع مع تبقي تسع جولات على نهاية الموسم.