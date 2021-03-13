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ريال مدريد يتغلب على إلتشي بهدفين في الدوري الإسباني 

Time منذ 11 دقيقة
Views 1257
ريال مدريد يتغلب على إلتشي بهدفين في الدوري الإسباني 

وكالات (صدى):
فاز فريق نادي ريال مدريد، على ضيفه إلتشي، بهدفين  مقابل هدف، في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

وفاز إلتشي بهدف بعد مرور ساعة من ضربة رأس داني كالبو، واصطدمت الكرة بالعارضة قبل أن تتجاوز خط المرمى بعد مطالبات من الفريقين بالحصول على ركلة جزاء.

ودفع المدرب زين الدين زيدان بثنائي الوسط توني كروس ولوكا مودريتش، بعد التأخر فورا وأتت التغييرات بثمارها حين مرر كروس ركلة ركنية قصيرة إلى مودريتش وأرسل اللاعب الكرواتي الكرة إلى بنزيمة الذي بالكاد قفز ليدرك برأسه التعادل لأصحاب الضيافة في الدقيقة 73.

ومنح كريم بنزيمة، ريال التعادل 1-1 مع مضيفه المتصدر أتليتيكو مدريد بهدف متأخر الأسبوع الماضي، هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

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ريال مدريد
الدوري الإسباني
إلتشي

أحدث التعليقات

الغامدي جدة
لا تدرعم وهدي السرعة و شغل الكور اللي في راسك البلاغ وقت و القبض عليه وقت اخر ممكن يكون بعد عدة أيام من البلاغ
abdul
رسالة الى الفارسة مضاوي القحطاني. بعد التحية : " في 27 مايو 1995 ، صار كرستوفر ريڤ ، وهو رياضي قوي وفارس عنيف ، مشلولا من الرقبة إلى أسفل بعد أن رُميَ من حصانه وكُسرت رقبته خلال مسابقة الفروسية في ولاية فرجينيا." (مقتبس من سيرة ك.ريڤ من ويكي) والترجمة من رڤرسو مع بعض التعديلات اللغوية مِنِّي. والكل يعرف من كرستوفر ، إنه السوبرمان في الافلام الخارقة لقدرات الانسان، ومع ذالك كان هلاكه او شلله بسبب وقوعه من الحصان. وانت ذكرت انك قد اُصبتِ مرارا حين قلتِ "...وتعرضت أثناء تجاربي في ركوب الخيل إلى إصابات..." هل تنتظرين ان تأتيك مصيبة اقوى مثل مصيبة كرستوفر ريڤ حتى تتركين المرجلة والسباقات اللي هي اصلا بفرس الشيطان وليست بفرس الرحمن ؟
ابو أسامة
يا ز موت بغيظك ياعميل الترك
د محمد ماجد بخش
تحويل ثقل ذرة العنصر إلى ثقل عددي متجه نحو محورها ثم ثقل فراغي مرافق له بحيث تمثل ذرة مركزية لارتباط عدد من العناصر المحور تجاه المركز والدرجة هي درجة الفراغ المكمل وبعد التمثيل ما تبقى يمثل لما يلي وهو تمثيل درجة الثبات المغناطيسي لوحدة كتلة المجموع الثقالية بدلالة ثقالية أو فراغية بحسب اختبار الأنسب للدرجة التي يمثلها ثقل المركز المتبقي بعد تمثيل درجة الارتباط على أنه الفراغ العددي الباقي لم يرتبط وتكتيف ما يزيد بزعم ازدواجه لتمكين تمثيل ثقل العناصر بشكل افتراضي بنائي دوري عددي مبدئي وتحديد فترات تمثيل درجات الارتباط بآلية التمثيل وإعداد الفترات الممثلة لوحدات العناصر وتمثيلها بوحدات العناصر العددية وفتراتها التي تنسب لعدد العناصر في تسلسل تمثيل درجات ثقالة العناصر الممثلة بوحدات وفترات تمثيل عدد ذرات العنصر حول العنصر حيث وحدة المركز بها يمثل مجموع الذرات ومجموع الدرجات ومجموع الوحدات الممثلة لكل تكافؤ أو عدد أكسدة ممثلة ملاحظة وكذلك لكل حالة مغناطيسية مرافقة ممثلة للوحدة المركزية الممثلة لوحدة الكتلة الكلية والوحدة الثقالية أو المغناطيسية الثابتة الممثلة بالوحدات القياسية الأساسية وهذا ما يفتقد فهمه العالم الحالم المتقدم المسمى بالعالم الأول
اسعد الدلخ
ممكن وحده تتزوز واحد شايب وتقول بكرا يموت و أورث ملايينه.. لاااااكن...؟ ممكن هالشايب يكون عصبة ديسسسسس🐔 ...يعني هي تعجز وهو ما مات... وكذا ما طلت بليله اسعد قلي ..ولا قات عبد ربه

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