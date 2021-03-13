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توضيح من الصحة بخصوص تطعيم كورونا 

Time منذ ساعة
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توضيح من الصحة بخصوص تطعيم كورونا 

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الصحة، أن اللقاح يوفر حماية من الإصابة عامة وبالمرض الشديد خاصة، ولكن هذا لا يعني أنك لن تنقل الفيروس لغيرك.

وشددت وزارة الصحة:" يجب الاستمرار في الاحترازات الوقائية بعد استكمال التطعيم".

 

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم السبت، عن تسجيل 351 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

 

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 239 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 372,456 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 7 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6563 حالة وفاة.

Time واتساب
وزارة الصحة
لقاح
تطعيم كورونا

أحدث التعليقات

الخيمة الشعبية
فنانين وفنانات على حد زعمهم وإلافهم مفسدين خارج القفص. مثل مافيه بلاغات في نزاهة للفساد المالي لازم فيه بلاغات في نزاهة للفساد الأخلاقي.
انا
ان شاء الله يفوز العين الاماراتي على فولاذ الايراني
ع. س. ع
لا نريد من أطفالنا متابعة هذة الأشكال القذرة
لا يهمونك انا مجنونك
وين النابحين المتشدقين بحقوق الإنسان من البيت الابيض مرورآ بأروبا والقائمة الطويلة هذا مثال حي لكل خائن وطنة ما أنت سوى ذنب بعيونهم يمتطوك ثم يركلوك
لا يهمونك انا مجنونك
يالله ياكلب بتروح تاكل تفاح مع الخميني عقبال كبيركم الحوثي ياخذ كيلو تفاح معة بالطريق للخميني

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