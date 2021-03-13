قائمة الأهداف المرشحة لحصد لقب الأفضل بالجولة الـ " 23 "

نواف السالم (صدى):
كشفت اللجنة الفنية لدوري المحترفين، اليوم السبت، عن قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائزة الأفضل في الجولة الـ23 من عمر البطولة بالموسم الجاري 2020–2021.
ورشحت اللجنة هدف نجم فريق الفتح مراد باتنا، في مرمى فريق الباطن، خلال المباراة التي انتهت بفوز الأول بثنائية دون رد، الذي أحرزه من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، كما تم اختيار هدف نجم القادسية ليك جيمس، في شباك نظيره العين، الذي جاء بعد عدة تمريرات انفرد على إثرها بالحارس قبل أن يسدد الكرة في الشباك.
وأشارت اللجنة إلى أن الهدف الثالث جاء لصالح نجم فريق الهلال اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز، في مرمى شباك الوحدة، الذي أحرزه من ضربة رأسية مميزة.
يُجدر الإشارة إلى أن جوميز هو متصدر قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم برصيد 18 هدفًا بعد مرور 23 جولة.