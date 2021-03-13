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عضو شورى سابق: " إلغاء نظام الكفالة هو الخطوة الأولى لتصحيح حالة سوق العمل "

Time منذ 43 دقيقة
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عضو شورى سابق: " إلغاء نظام الكفالة هو الخطوة الأولى لتصحيح حالة سوق العمل "

الرياض (صدى):
أكد الاقتصادي عضو الشورى السابق الدكتور فهد بن جمعة، إلغاء نظام الكفالة هو الخطوة الأولى لتصحيح حالة سوق العمل السعودي، إذ تسبب نظام الكفيل في تشوهاته وإرباك أساسياته، وزيادة عرض العمالة الوافدة على حساب العمالة الوطنية وأجورها.

وقال عضو الشورى السابق أن تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية هو ضرورة للحد من ظاهرة التستر، مشيرا إلى أنه من يوم غدٍ ستبدأ مرحلة جديدة تقضي على ما يسمى "بالمتستر" السعودي، ويكشف الغطاء عن المتستر عليهم من العمالة الأجنبية.

وأضاف: إلغاء الكفيل خطوة حاسمة في سوق العمل السعودي ، وعلينا تجاوز مرحلة سيطرة صاحب العمل على العامل الوافد إلى مرحلة تسود فيها روح المنافسة، مما يرفع نسبة التوطين من إجمالي المشتغلين في سوق العمل إلى النسبة النظامية، مبينا أن غالبية المهن ما زال يسيطر عليها الوافدون

وتابع عضو الشورى السابق: من العجب أن المهن الهندسية الأساسية المساعدة يعمل بها 1,591,669 وافدًا، بينما عدد السعوديين 191,249، مع ضخ الجامعات مهندسين يخطفهم شبح العطالة بسبب مزاحمة الأيادي الأجنبية فهم طاقات مهدرة لا يستفاد منها.

وأكد " بن جمعة " أن هذه الخطوة ستعزز توظيف السعوديين ويرفع كفاءة السوق بتحوله من سوق غير منظمة إلى سوق عمل منظم ومنتج، لا يستطيع أن يتخفى المتسترون والمتستر عليهم في زواياه أو من يتهرب عن دفع الزكاة والضريبة.

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عضو شورى
سوق العمل
نظام الكفالة

أحدث التعليقات

الغامدي جدة
لا تدرعم وهدي السرعة و شغل الكور اللي في راسك البلاغ وقت و القبض عليه وقت اخر ممكن يكون بعد عدة أيام من البلاغ
abdul
رسالة الى الفارسة مضاوي القحطاني. بعد التحية : " في 27 مايو 1995 ، صار كرستوفر ريڤ ، وهو رياضي قوي وفارس عنيف ، مشلولا من الرقبة إلى أسفل بعد أن رُميَ من حصانه وكُسرت رقبته خلال مسابقة الفروسية في ولاية فرجينيا." (مقتبس من سيرة ك.ريڤ من ويكي) والترجمة من رڤرسو مع بعض التعديلات اللغوية مِنِّي. والكل يعرف من كرستوفر ، إنه السوبرمان في الافلام الخارقة لقدرات الانسان، ومع ذالك كان هلاكه او شلله بسبب وقوعه من الحصان. وانت ذكرت انك قد اُصبتِ مرارا حين قلتِ "...وتعرضت أثناء تجاربي في ركوب الخيل إلى إصابات..." هل تنتظرين ان تأتيك مصيبة اقوى مثل مصيبة كرستوفر ريڤ حتى تتركين المرجلة والسباقات اللي هي اصلا بفرس الشيطان وليست بفرس الرحمن ؟
ابو أسامة
يا ز موت بغيظك ياعميل الترك
د محمد ماجد بخش
تحويل ثقل ذرة العنصر إلى ثقل عددي متجه نحو محورها ثم ثقل فراغي مرافق له بحيث تمثل ذرة مركزية لارتباط عدد من العناصر المحور تجاه المركز والدرجة هي درجة الفراغ المكمل وبعد التمثيل ما تبقى يمثل لما يلي وهو تمثيل درجة الثبات المغناطيسي لوحدة كتلة المجموع الثقالية بدلالة ثقالية أو فراغية بحسب اختبار الأنسب للدرجة التي يمثلها ثقل المركز المتبقي بعد تمثيل درجة الارتباط على أنه الفراغ العددي الباقي لم يرتبط وتكتيف ما يزيد بزعم ازدواجه لتمكين تمثيل ثقل العناصر بشكل افتراضي بنائي دوري عددي مبدئي وتحديد فترات تمثيل درجات الارتباط بآلية التمثيل وإعداد الفترات الممثلة لوحدات العناصر وتمثيلها بوحدات العناصر العددية وفتراتها التي تنسب لعدد العناصر في تسلسل تمثيل درجات ثقالة العناصر الممثلة بوحدات وفترات تمثيل عدد ذرات العنصر حول العنصر حيث وحدة المركز بها يمثل مجموع الذرات ومجموع الدرجات ومجموع الوحدات الممثلة لكل تكافؤ أو عدد أكسدة ممثلة ملاحظة وكذلك لكل حالة مغناطيسية مرافقة ممثلة للوحدة المركزية الممثلة لوحدة الكتلة الكلية والوحدة الثقالية أو المغناطيسية الثابتة الممثلة بالوحدات القياسية الأساسية وهذا ما يفتقد فهمه العالم الحالم المتقدم المسمى بالعالم الأول
اسعد الدلخ
ممكن وحده تتزوز واحد شايب وتقول بكرا يموت و أورث ملايينه.. لاااااكن...؟ ممكن هالشايب يكون عصبة ديسسسسس🐔 ...يعني هي تعجز وهو ما مات... وكذا ما طلت بليله اسعد قلي ..ولا قات عبد ربه

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