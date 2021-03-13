الكشف عن موعد نهائي كأس محمد السادس بين الاتحاد والرجاء المغربي

طلال الغامدي (صدى):
أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، موعد نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بين فريقي الاتحاد والرجاء المغربي.
وقالت صحيفة "الشبابية"، فإن النهائي العربي، بين فريقي الاتحاد السعودي والرجاء المغربي ، سيقام في النصف الثاني من شهر أبريل القادم.
وأضافت أنه في حالة تعذر إقامة اللقاء بـ"الرباط" المغربية؛ بسبب تفشي فيروس كورونا، فمن المقترح إقامته في العاصمة القطرية الدوحة، أو الإماراتية أبوظبي.
وفي وقت سابق، أوضحت تقارير صحفية اختيار شهر مارس، كموعد مبدئي لإقامة نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، والتي تم تأجيلها بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.