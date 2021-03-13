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"الشؤون البلدية" تشدد على المقاولين بنصب لوحات مضيئة تشير إلى وجود عمّال وأعمال إنشائية

Time منذ 10 دقائق
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"الشؤون البلدية" تشدد على المقاولين بنصب لوحات مضيئة تشير إلى وجود عمّال وأعمال إنشائية

الرياض (صدى):
شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على جميع المقاولين والمنشآت الهندسية المشرفة على المشاريع الإنشائية بضرورة نصب لوحات مضيئة تشير إلى وجود عمّال وأعمال إنشائية نظراً للظروف الجوية وانعدام الرؤية، وذلك حرصاً على سلامة الجميع.

وأهابت الوزارة بجميع المقاولين وضع علامات فسفورية وأضواء تحذير في موقع البناء والحفريات حفاظاً على سلامة السكان، وذلك من خلال رسائل نصية وجهتها لجميع المقاولين المسجلين لديها، محذرة من خلالها عن الخطورة المحتملة بسبب وضع الأحوال الجوية وموجة الغبار التي ضربت معظم مناطق المملكة وأدت لضعف الرؤية الأفقية.

ودعت المقاولين إلى التعامل مع حالة تدني مدى الرؤية في بعض المناطق بسبب الغبار الكثيف بالالتزام بتعليمات الوزارة بهذا الخصوص، حاثة مستخدمي الطريق داخل النطاق العمراني على توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.

وقالت الوزارة في رسائلها: نظراً لما ستشهده المملكة من موجة غبار وعواصف رملية تهيب وزارة الشؤون البلدية والقروية والسكان بجميع المنشآت الهندسية المشرفة على مشاريع إنشائية بضرورة نصب لوحات مضيئة تشير إلى وجود عمّال وأعمال إنشائية نظراً للظروف الجوية وانعدام الرؤية، وذلك حرصاً على سلامة الجميع.

وحثت المواطنين والمقيمين على المبادرة بالاتصال بخدمة 940 للإبلاغ عن أي ملاحظة

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وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
لوحات مضيئة
أعمال إنشائية

أحدث التعليقات

نجاة محمد
الف سلامة و ربنا يعافية
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. يا ستار سترك ..
د محمد ماجد بخش
تحديد وتمثيل وتقرير تمثيل وحدات الكتلة المغناطيسية بوحدات العناصر الممثلة لفترة العناصر العددية بدلالة محور العنصر أو دلالة محور الثقل بتمثيل وحدات الثقالة العددية الفراغية المحورية المكافئة المنتظمة الممثلة لوحدة العنصر، الممثل لوحدة الكتلة المغناطيسية، بدلالة وحدة العنصر الممثل، المركزية المكافئة لوحدات تمثيل درجة الثقل الكلية بتمثيل تكافؤ محيط ذرة العنصر الممثلة ( وحدة العنصر الممثل ) بثقافة وحدات العناصر الذرية الرابطة الممثلة بوحدات العناصر العددية المكافئة لعدد ذرات العنصر العددية الممثلة لوحدة العنصر الثقالية الفراغية الممثلة لدرجتي الارتباط والثبات
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
الزعيم الأزرق الى الأبد
والسنة هذي أبشرك البكاية ضيع مثلها

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