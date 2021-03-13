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عمان تعلن رسمياً موعد أول أيام شهر شعبان
منذ 22 دقيقة
1499
مسقط (صدى):
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العُمانية عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر شعبان مساء اليوم.
وقالت أن يوم غد الأحد المتمم لشهر رجب لعام 1442هـ، ويكون يوم الاثنين غرة شهر شعبان لهذا العام.
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شعبان
أحدث التعليقات
نجاة محمد
الف سلامة و ربنا يعافية
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. يا ستار سترك ..
د محمد ماجد بخش
تحديد وتمثيل وتقرير تمثيل وحدات الكتلة المغناطيسية بوحدات العناصر الممثلة لفترة العناصر العددية بدلالة محور العنصر أو دلالة محور الثقل بتمثيل وحدات الثقالة العددية الفراغية المحورية المكافئة المنتظمة الممثلة لوحدة العنصر، الممثل لوحدة الكتلة المغناطيسية، بدلالة وحدة العنصر الممثل، المركزية المكافئة لوحدات تمثيل درجة الثقل الكلية بتمثيل تكافؤ محيط ذرة العنصر الممثلة ( وحدة العنصر الممثل ) بثقافة وحدات العناصر الذرية الرابطة الممثلة بوحدات العناصر العددية المكافئة لعدد ذرات العنصر العددية الممثلة لوحدة العنصر الثقالية الفراغية الممثلة لدرجتي الارتباط والثبات
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
الزعيم الأزرق الى الأبد
والسنة هذي أبشرك البكاية ضيع مثلها
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