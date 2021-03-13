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شاهد.. لحظة اعتداء أردنيين على سيارة مسؤول كبير أثناء دخوله مستشفى حكومي بعد وفاة مرضى كورونا

Time منذ ساعة
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شاهد.. لحظة اعتداء أردنيين على سيارة مسؤول كبير أثناء دخوله مستشفى حكومي بعد وفاة مرضى كورونا

عمان (صدى):
وثق مقطع فيديو، عدد من الأردنيين الغاضبين يعتدون  على سيارة أحد المسؤولين خلال محاولته الدخول لمستشفى السلط، بعد وفاة عدد كبير من مرضى كورونا نتيجة انقطاع الأوكسجين عنهم.

وبدا في الفيديو، الأشخاص يداهمون السيارة ويعتدون عليها بالضرب، مرددين هتافات منها (أرجع.. أرجع)، ثم تعدوا عليها بالضرب بالأيدي والأحذية والطوب.

وأظهر الفيديو، المسؤول يفر بالسيارة للابتعاد عن هؤلاء الأشخاص، ومع ذلك استمروا في ملاحقته.

وكان وزير الصحة الأردني تقدم باستقالته على خلفية هذه الواقعة التي هزت الأردن بعد وفاة عدد من مرضى كورونا نتيجة انقطاع الأوكسجين عنهم.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الف سلامة و ربنا يعافية
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. يا ستار سترك ..
د محمد ماجد بخش
تحديد وتمثيل وتقرير تمثيل وحدات الكتلة المغناطيسية بوحدات العناصر الممثلة لفترة العناصر العددية بدلالة محور العنصر أو دلالة محور الثقل بتمثيل وحدات الثقالة العددية الفراغية المحورية المكافئة المنتظمة الممثلة لوحدة العنصر، الممثل لوحدة الكتلة المغناطيسية، بدلالة وحدة العنصر الممثل، المركزية المكافئة لوحدات تمثيل درجة الثقل الكلية بتمثيل تكافؤ محيط ذرة العنصر الممثلة ( وحدة العنصر الممثل ) بثقافة وحدات العناصر الذرية الرابطة الممثلة بوحدات العناصر العددية المكافئة لعدد ذرات العنصر العددية الممثلة لوحدة العنصر الثقالية الفراغية الممثلة لدرجتي الارتباط والثبات
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
الزعيم الأزرق الى الأبد
والسنة هذي أبشرك البكاية ضيع مثلها

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