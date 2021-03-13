شاهد.. لحظة اعتداء أردنيين على سيارة مسؤول كبير أثناء دخوله مستشفى حكومي بعد وفاة مرضى كورونا

عمان (صدى):
وثق مقطع فيديو، عدد من الأردنيين الغاضبين يعتدون على سيارة أحد المسؤولين خلال محاولته الدخول لمستشفى السلط، بعد وفاة عدد كبير من مرضى كورونا نتيجة انقطاع الأوكسجين عنهم.
وبدا في الفيديو، الأشخاص يداهمون السيارة ويعتدون عليها بالضرب، مرددين هتافات منها (أرجع.. أرجع)، ثم تعدوا عليها بالضرب بالأيدي والأحذية والطوب.
وأظهر الفيديو، المسؤول يفر بالسيارة للابتعاد عن هؤلاء الأشخاص، ومع ذلك استمروا في ملاحقته.
وكان وزير الصحة الأردني تقدم باستقالته على خلفية هذه الواقعة التي هزت الأردن بعد وفاة عدد من مرضى كورونا نتيجة انقطاع الأوكسجين عنهم.