أول فارسة سعودية تروي تفاصيل حصولها على رخصة "خيال" من ميدان الجنادرية

نواف السالم (صدى):
كشفت الفارسة مضاوي القحطاني، قصة دخولها عالم سباق الخيول لتصبح أول فارسة بعد حصولها على رخصة خيال من ميدان الجنادرية.
وقالت مضاوي القحطاني:"عالم السباقات يحتاج إلى قدرات خاصة للوصول إلى أفضل النتائج للخيول، و لكننا نفتقد للأكاديميات التي تضعنا في المسار السليم، لذلك نحن نحاول أن ننافس في المجالات"، وفقا للزميلة "العربية".
وأوضحت:" بدأت قبل 15 سنة، وحصلت على رخصة تدريب قفز حواجز من الاتحاد السعودي"، لافتة: "أسستُ أول مدرسة ركوب خيل نسائية في منطقة الجنادرية عام 2016، وتعرضت أثناء تجاربي في ركوب الخيل إلى إصابات، لكنها لم تمنعني من إكمال طموحي حتى حصلت على الرخصة التي تؤهلني للمنافسة في السباقات".
وأشارت: "هدفي ليس تحقيق البطولات، بل تدريب الفارسات على القفز والتحمل والسباقات، وقد شاركتُ في بطولات لقفز الحواجز كان آخرها عام 2019 وحققت المركز الثاني".