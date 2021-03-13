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أول فارسة سعودية تروي تفاصيل حصولها على رخصة "خيال" من ميدان الجنادرية

Time منذ ساعة
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أول فارسة سعودية تروي تفاصيل حصولها على رخصة "خيال" من ميدان الجنادرية

نواف السالم (صدى):
كشفت الفارسة مضاوي القحطاني، قصة دخولها عالم سباق الخيول لتصبح أول فارسة بعد حصولها على رخصة خيال من ميدان الجنادرية.

وقالت مضاوي القحطاني:"عالم السباقات يحتاج إلى قدرات خاصة للوصول إلى أفضل النتائج للخيول، و لكننا نفتقد للأكاديميات التي تضعنا في المسار السليم، لذلك نحن نحاول أن ننافس في المجالات"، وفقا للزميلة "العربية".

وأوضحت:" بدأت قبل 15 سنة، وحصلت على رخصة تدريب قفز حواجز من الاتحاد السعودي"، لافتة: "أسستُ أول مدرسة ركوب خيل نسائية في منطقة الجنادرية عام 2016، وتعرضت أثناء تجاربي في ركوب الخيل إلى إصابات، لكنها لم تمنعني من إكمال طموحي حتى حصلت على الرخصة التي تؤهلني للمنافسة في السباقات".

وأشارت: "هدفي ليس تحقيق البطولات، بل تدريب الفارسات على القفز والتحمل والسباقات، وقد شاركتُ في بطولات لقفز الحواجز كان آخرها عام 2019 وحققت المركز الثاني".

Time واتساب
رخصة خيال
ميدان الجنادرية
مضاوي القحطاني

أحدث التعليقات

نجاة محمد
الف سلامة و ربنا يعافية
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. يا ستار سترك ..
د محمد ماجد بخش
تحديد وتمثيل وتقرير تمثيل وحدات الكتلة المغناطيسية بوحدات العناصر الممثلة لفترة العناصر العددية بدلالة محور العنصر أو دلالة محور الثقل بتمثيل وحدات الثقالة العددية الفراغية المحورية المكافئة المنتظمة الممثلة لوحدة العنصر، الممثل لوحدة الكتلة المغناطيسية، بدلالة وحدة العنصر الممثل، المركزية المكافئة لوحدات تمثيل درجة الثقل الكلية بتمثيل تكافؤ محيط ذرة العنصر الممثلة ( وحدة العنصر الممثل ) بثقافة وحدات العناصر الذرية الرابطة الممثلة بوحدات العناصر العددية المكافئة لعدد ذرات العنصر العددية الممثلة لوحدة العنصر الثقالية الفراغية الممثلة لدرجتي الارتباط والثبات
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
الزعيم الأزرق الى الأبد
والسنة هذي أبشرك البكاية ضيع مثلها

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