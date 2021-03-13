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قصة اختطاف رحالة سعودي في دولة أفريقية 

Time منذ 35 دقيقة
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قصة اختطاف رحالة سعودي في دولة أفريقية 

عادل الحربي (صدى):
روى رحالة سعودي، قصة اختطافه في أدغال إحدى الدول الأفريقية لعدة ساعات قبل إطلاق سراحه مؤخرا.

 

وقال الرحالة الشهير بـ"رحال الخبر " وائل الدغفق، إن  الرحالة معرض للكثير من المواقف الصعبة، وبالتالي عليه الاستعداد للتعامل معها وتجاوزها بحكمة ودراية ومنها ما حصل لي مثلاً قبل عدة سنوات وفي إحدى الدول الأفريقية عندما كنا في رحلة سياحية وفوجئنا بأن قائد المركبة أوصلنا إلى منطقة غير التي كنا نرغب الذهاب إليها لنتأكد وقتها أننا في حالة اختطاف من قبل السائق.

 

وأوضح:"أجريت اتصال مع أحد معارفنا هناك ليقوم بالتواصل مع هذا السائق وإقناعه بإطلاق سراحنا وهو ما حصل بعد المحاولات والإقناع"، لافتا:"من أهم صفات الرحالة التوثيق والتدوين لرحلاته لتصبح مرجعًا بعد ذلك".

وتابع:"المملكة مليئة بالمواقع والمناطق السياحية والتراثية والأثرية ويجب على الرحالة السعوديين زيارتها واكتشافها وتوثيقها "، موضحا أن متحف الشاي الذي أسسه في منزله وأصبح مزاراً بارزاً في مدينة الخبر للضيوف والوفود يضم كل ما يتعلق ويختص بالشاي من أدواته، الأباريق والسماور والأقداح إلى معلومات تاريخية مع مقتنيات جمعتها من خلال رحلاتي التي امتدت على مدى 40 سنة ماضية.

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رحالة سعودي
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رحال الخبر

أحدث التعليقات

هيمو~☃️
الأوبئة والأمراض سببها ذنوب البشر في الأرض عندما يفسق الأثرياء يغضب رب العالمين ويبتلي البشر وحتى الأبرياء يتضررون بسبب ذنوب هؤلاء الأثرياء
هيمو~☃️
يالسخرية كم هي الحياة مؤلمة انسان كان رئيس دولة والآن يعيش في قعر الفشل 😓
هيمو~☃️
هذا اعتقد في تركيا وليس ألمانيا والله أعلم، والله ينتقم لكل مظلوم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اسعد الدلخ
الموارد البشريه تزف بشرى للموظفين...؟ فكرتكم راح تودوني قرض عشان اتزوز الاعلاميه فريال بليله مرحبنبه..؟
هيمو~☃️
سبب كثرة الجرائم في المغرب والأردن ومصر هي بسبب عدم تطبيق شرع الله العظيم في المجرمين الي يرتكبون الجرائم الشنيعه وهذا بسبب ان المجرم يعرف ان مصيره السجن لو قبض عليه فلو ان الدولة تعدمهم كان لايوجد اي مجرم يتجرأ بفعل اي فعل محرم.

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