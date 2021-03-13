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" الموارد البشرية" تزف بشرى لجميع الموظفين 

Time منذ 47 دقيقة
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" الموارد البشرية" تزف بشرى لجميع الموظفين 

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن للعامل تقديم إشعار انتقال إلى منشاة أخرى أثناء سريان العقد الحالي في حال وجود عرض وظيفي مُقدم للعامل عبر منصة قوى.

ويأتي ذلك مع دخول مبادرة ⁧‫تحسين العلاقة التعاقدية‬⁩ للعاملين في القطاع الخاص حيز التنفيذ اعتبارًا من غداً.

 

وأوضحت "الموارد البشرية"، أنه في حالة تعليق الموظف للعقد أكثر من مرة فإن الإجراء المتبع هو اعتماد آخر عقد موثق، وفقا للزميلة "عكاظ".

وأشارت إلى أن فترة الإنذار 90 يوما أو حسب ما يتفق عليه الطرفان، موضحة أنه يشترط التزام المنشأة بنسبة توثيق العقود بشكل كامل أي 100% وحسب ما نص عليه القرار الوزاري.

وتابعت أن العهد العينية لم تذكر في العقد، وأن المحاكم العمالية هي التي تبت في القضايا العمالية، وفي ما يخص جانب فسخ العقد كشفت الوزارة بأنه يُحال للإدارة العامة للشؤون القانونية بحكم الاختصاص.

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القطاع الخاص
الموظف
وزارة الموارد البشرية

أحدث التعليقات

هيمو~☃️
الأوبئة والأمراض سببها ذنوب البشر في الأرض عندما يفسق الأثرياء يغضب رب العالمين ويبتلي البشر وحتى الأبرياء يتضررون بسبب ذنوب هؤلاء الأثرياء
هيمو~☃️
يالسخرية كم هي الحياة مؤلمة انسان كان رئيس دولة والآن يعيش في قعر الفشل 😓
هيمو~☃️
هذا اعتقد في تركيا وليس ألمانيا والله أعلم، والله ينتقم لكل مظلوم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اسعد الدلخ
الموارد البشريه تزف بشرى للموظفين...؟ فكرتكم راح تودوني قرض عشان اتزوز الاعلاميه فريال بليله مرحبنبه..؟
هيمو~☃️
سبب كثرة الجرائم في المغرب والأردن ومصر هي بسبب عدم تطبيق شرع الله العظيم في المجرمين الي يرتكبون الجرائم الشنيعه وهذا بسبب ان المجرم يعرف ان مصيره السجن لو قبض عليه فلو ان الدولة تعدمهم كان لايوجد اي مجرم يتجرأ بفعل اي فعل محرم.

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