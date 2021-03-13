بالفيديو..أقارب المتوفين بالأردن يكشفون تفاصيل مأساة حادثة انقطاع الأكسجين

عمّان (صدى):
كشف أقارب المتوفين والمرضى بمستشفى السلط الحكومي بالأردن ،مأساة حادثة انقطاع الأكسجين، معبرين عن استيائهم مما حدث مع محتحزي كورونا من انقطاع للأوكسجين ووفاة البعض.
وقال فايز الخرابشة، إن الوضع سيئ جدا داخل المستشفى، مبينا أن المرضى يتحولون للون الأزرق ويموتون في ثوان، بحسب روسيا اليوم
وأضاف الخرابشة إلى أن والديه داخل مستشفى السلط، وأن هناك عشرات الوفيات حتى الآن، مشيراً إلى أنه يتم استخدام زجاجات الأكسجين الصغيرة للمرضى.
وأكد أن الدفاع المدني تدخل للمساعدة، وأن مدير المستشفى لم يكن يجيب على اتصالات أهالي المرضى.
واستكمل آخر الحديث قائلا إن الأكسجين قطع عن قرابة 17 مريض في الصباح الباكر، وكان مدير المستشفى لا يرد على الهواتف، وتولى الأهالي مسؤولية جمع أسطوانات الأكسجين، مطالبا بإقامة المسؤولين المتسببين في الواقعة.
وناشد أقارب المرضى والمتوفين أعيان ومسؤولي المنطقة للتحرك بعد الحادثة لإنقاذ مرضى كورونا، عقب وفاة 8 أشخاص.