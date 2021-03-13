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بالفيديو..أقارب المتوفين بالأردن يكشفون تفاصيل مأساة حادثة انقطاع الأكسجين

Time منذ 22 دقيقة
Views 1414
بالفيديو..أقارب المتوفين بالأردن يكشفون تفاصيل مأساة حادثة انقطاع الأكسجين

عمّان (صدى):
كشف أقارب المتوفين والمرضى بمستشفى السلط الحكومي بالأردن ،مأساة حادثة انقطاع الأكسجين، معبرين عن استيائهم مما حدث مع محتحزي كورونا من انقطاع للأوكسجين ووفاة البعض.

وقال فايز الخرابشة، إن الوضع سيئ جدا داخل المستشفى، مبينا أن المرضى يتحولون للون الأزرق ويموتون في ثوان، بحسب روسيا اليوم

وأضاف الخرابشة إلى أن والديه داخل مستشفى السلط، وأن هناك عشرات الوفيات حتى الآن، مشيراً إلى أنه يتم استخدام زجاجات الأكسجين الصغيرة للمرضى.

وأكد أن الدفاع المدني تدخل للمساعدة، وأن مدير المستشفى لم يكن يجيب على اتصالات أهالي المرضى.

واستكمل آخر الحديث قائلا إن الأكسجين قطع عن قرابة 17 مريض في الصباح الباكر، وكان مدير المستشفى لا يرد على الهواتف، وتولى الأهالي مسؤولية جمع أسطوانات الأكسجين، مطالبا بإقامة المسؤولين المتسببين في الواقعة.

وناشد أقارب المرضى والمتوفين أعيان ومسؤولي المنطقة للتحرك بعد الحادثة لإنقاذ مرضى كورونا، عقب وفاة 8 أشخاص.

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الأردن

أحدث التعليقات

هيمو~☃️
الأوبئة والأمراض سببها ذنوب البشر في الأرض عندما يفسق الأثرياء يغضب رب العالمين ويبتلي البشر وحتى الأبرياء يتضررون بسبب ذنوب هؤلاء الأثرياء
هيمو~☃️
يالسخرية كم هي الحياة مؤلمة انسان كان رئيس دولة والآن يعيش في قعر الفشل 😓
هيمو~☃️
هذا اعتقد في تركيا وليس ألمانيا والله أعلم، والله ينتقم لكل مظلوم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اسعد الدلخ
الموارد البشريه تزف بشرى للموظفين...؟ فكرتكم راح تودوني قرض عشان اتزوز الاعلاميه فريال بليله مرحبنبه..؟
هيمو~☃️
سبب كثرة الجرائم في المغرب والأردن ومصر هي بسبب عدم تطبيق شرع الله العظيم في المجرمين الي يرتكبون الجرائم الشنيعه وهذا بسبب ان المجرم يعرف ان مصيره السجن لو قبض عليه فلو ان الدولة تعدمهم كان لايوجد اي مجرم يتجرأ بفعل اي فعل محرم.

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