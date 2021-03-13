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طيار عاش في الأجواء 38 عامًا يروي تجربته في الطيران بعد انتهاء فترة عمله

Time منذ 51 دقيقة
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طيار عاش في الأجواء 38 عامًا يروي تجربته في الطيران بعد انتهاء فترة عمله

الرياض (صدى):
أعلن طيار ترجله من الطائرة وانتهاء فترة عمله، وسط احتفاء جميل قام به طاقم الطيارة في رحلته الأخيرة من دبي إلى الرياض، وذلك بعد 20 ألف ساعة عاشها طيار سعودي في الأجواء خلال 38 عاماً.

وقال الكابتن الطيار "طارق أحمد العقيلي"، أنه من مواليد القصيم، انتقل مع والده إلى مدينة الدمام حتى تخرج من الثانوية العامة، ليلتحق بالخطوط السعودية وابتعث إلى أميركا لدراسة الطيران في فلوريدا، وعاد بعد الحصول على رخص الطيران الخاصة، وتم التدريب ليكون مساعد طيران لمدة 12 سنة، وبعدها تأهل ككابتن طيار في عام 1995، ثم تطور في مراحل العمل ككابتن طيار إلى أن أصبح يقود طائرة الحلم 787 وكان أول طيار يقوم بإحضار الطائرة من أميركا إلى جدة.

وتحدث العقيلي عن رحلته كطيار قائلا: "لا زلتُ أتذكر وأفتخر بمشاركتي مع الصقور السعودية، أثناء عروضهم على كورنيش جدة، فكنت أقود طائرة مدنية وتحيط بي طائرات حربية من جميع الاتجاهات حتى إتمام العروض والعودة إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة.

وأضاف: "تعلمت من عملي كيفية القيام بالعديد من المهام خلال القيادة من الحديث مع برج المراقبة والحديث مع مساعد الطيار المشارك وتدريبه، كما أن الطيران يستدعي عدم كتم العلم وعدم الاحتفاظ بالمعلومات، والاهتمام بتدريب الشخص المرافق على كافة المعلومات والمهارات، بالقدر الذي يستطيع نقل هذه المهارة إلى حياته العملية".

وأشار إلى أنه ينوي العودة إلى حياته الطبيعية برفقة أصحابه والذهاب لرحلات البر ورياضة المشي، ويقضي باقي أيامه مع أسرته.

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الرياض
طيار
الطيران

أحدث التعليقات

هيمو~☃️
الأوبئة والأمراض سببها ذنوب البشر في الأرض عندما يفسق الأثرياء يغضب رب العالمين ويبتلي البشر وحتى الأبرياء يتضررون بسبب ذنوب هؤلاء الأثرياء
هيمو~☃️
يالسخرية كم هي الحياة مؤلمة انسان كان رئيس دولة والآن يعيش في قعر الفشل 😓
هيمو~☃️
هذا اعتقد في تركيا وليس ألمانيا والله أعلم، والله ينتقم لكل مظلوم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اسعد الدلخ
الموارد البشريه تزف بشرى للموظفين...؟ فكرتكم راح تودوني قرض عشان اتزوز الاعلاميه فريال بليله مرحبنبه..؟
هيمو~☃️
سبب كثرة الجرائم في المغرب والأردن ومصر هي بسبب عدم تطبيق شرع الله العظيم في المجرمين الي يرتكبون الجرائم الشنيعه وهذا بسبب ان المجرم يعرف ان مصيره السجن لو قبض عليه فلو ان الدولة تعدمهم كان لايوجد اي مجرم يتجرأ بفعل اي فعل محرم.

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