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بالفيديو.. مختصة تكشف خطر صنع الغمازات الصناعية في الأماكن العامة

Time منذ 55 دقيقة
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بالفيديو.. مختصة تكشف خطر صنع الغمازات الصناعية في الأماكن العامة

الرياض (صدى):
حذرت الدكتورة جيهان عبدالقادر الرئيس التنفيذي ومؤسس المستشفى الأكاديمية الأمريكية للجراحة التجميلية من صنع الغمازات الصناعية في الأماكن العامة والأسواق

وقالت المختصة: "الغمازة الطبيعية هي عبارة عن عيب خلقي صحي في الألياف والأنسجة المتصلة بعضلة الابتسامة، أما الغمازة المفتعلة هي التعمد بعمل الإعاقة في الألياف عن طريق عمل قطع حاد في تجويف الفم، ويجب أن يقوم بإجراءها طبيب أو جراح ويكون لديه رؤية تشريحية"

وأضاف أن عدم اختيار المكان الصحيح لصنع الغمازة يتسبب في خضوع الأشخاص لعمليات ترميمية لاصلاحها، ويمكن أن يتعرض العصب السابع لمشاكل يدفعوا ثمنها طول العمر".

وتابعت: "الصالونات ليس تخصصها صنع الغمازات، حيث يمكن أن يتعرض الشخص لالتهاب حاد"، مشيرة إلى أن استخدام أي إبرة لابد أن يخضع للمعايير الدولية لسلامة الإنسان، ولابد أن تكون في عيادات معقمة ويقوم باجراءها طبيب أو أخصائي"

ولفتت عبدالقادر إلى أنه يمكن للشخص أن يحدث مضاعفات كالالتهاب والشلل في حال صنع الغمازات في مكان خطأ.

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الأسواق
الغمازات الصناعية
صنع الغمازات

أحدث التعليقات

هيمو~☃️
الأوبئة والأمراض سببها ذنوب البشر في الأرض عندما يفسق الأثرياء يغضب رب العالمين ويبتلي البشر وحتى الأبرياء يتضررون بسبب ذنوب هؤلاء الأثرياء
هيمو~☃️
يالسخرية كم هي الحياة مؤلمة انسان كان رئيس دولة والآن يعيش في قعر الفشل 😓
هيمو~☃️
هذا اعتقد في تركيا وليس ألمانيا والله أعلم، والله ينتقم لكل مظلوم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اسعد الدلخ
الموارد البشريه تزف بشرى للموظفين...؟ فكرتكم راح تودوني قرض عشان اتزوز الاعلاميه فريال بليله مرحبنبه..؟
هيمو~☃️
سبب كثرة الجرائم في المغرب والأردن ومصر هي بسبب عدم تطبيق شرع الله العظيم في المجرمين الي يرتكبون الجرائم الشنيعه وهذا بسبب ان المجرم يعرف ان مصيره السجن لو قبض عليه فلو ان الدولة تعدمهم كان لايوجد اي مجرم يتجرأ بفعل اي فعل محرم.

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