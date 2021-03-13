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وزير الطاقة يكشف عن الهدف من تعريفة استهلاك الكهرباء بنشاط الحوسبة السحابية

Time منذ ساعة
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وزير الطاقة يكشف عن الهدف من تعريفة استهلاك الكهرباء بنشاط الحوسبة السحابية

الرياض (صدى):
قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن موافقة مجلس الوزراء على تعريفة استهلاك الكهرباء الخاصة بالشركات العاملة في نشاط الحوسبة السحابية في المملكة، ستحفز الاستثمار في المجال.

ولفت الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إلى أن القرار يسهم في تطوير وتطبيق التقنيات المتقدمة في مجالات الأعمال كافة، ويجسّد الدور المحوري والتكاملي، الذي ينهض به قطاع الكهرباء وشركاؤه في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضح أن الجهات التي ستستفيد من هذه التعريفة تشمل الشركات العاملة في نشاط الحوسبة السحابية المُرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والقائمة حالياً، وكذلك الشركات الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال التيار الكهربائي إليها قبل نهاية عام 2023م.

وتابع أن هيئة تنظيم المياه والكهرباء ستصدر قواعد وإجراءات تطبيق التعريفة، التي ستوضح آلية تقديم طلبات الحصول على التعريفة والاستفادة منها، وذلك بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بصفتها المنظم لنشاط الحوسبة السحابية في المملكة.

Time واتساب
وزير الطاقة
الحوسبة السحابية
تعريفة استهلاك الكهرباء

أحدث التعليقات

هيمو~☃️
الأوبئة والأمراض سببها ذنوب البشر في الأرض عندما يفسق الأثرياء يغضب رب العالمين ويبتلي البشر وحتى الأبرياء يتضررون بسبب ذنوب هؤلاء الأثرياء
هيمو~☃️
يالسخرية كم هي الحياة مؤلمة انسان كان رئيس دولة والآن يعيش في قعر الفشل 😓
هيمو~☃️
هذا اعتقد في تركيا وليس ألمانيا والله أعلم، والله ينتقم لكل مظلوم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اسعد الدلخ
الموارد البشريه تزف بشرى للموظفين...؟ فكرتكم راح تودوني قرض عشان اتزوز الاعلاميه فريال بليله مرحبنبه..؟
هيمو~☃️
سبب كثرة الجرائم في المغرب والأردن ومصر هي بسبب عدم تطبيق شرع الله العظيم في المجرمين الي يرتكبون الجرائم الشنيعه وهذا بسبب ان المجرم يعرف ان مصيره السجن لو قبض عليه فلو ان الدولة تعدمهم كان لايوجد اي مجرم يتجرأ بفعل اي فعل محرم.

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