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الكشف عن حجم وطبيعة إصابة لاعب النصر  "مارتينيز"

Time منذ 50 دقيقة
Views 1666
الكشف عن حجم وطبيعة إصابة لاعب النصر  "مارتينيز"

طلال الغامدي (صدى):
كشف نادي النصر، اليوم السبت، عن حجم إصابة لاعب الفريق بيتي مارتينيز، بعد الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق خلال مشاركته أمام الأهلي.

 

وقال النصر، إن أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت لنجم النصر بيتي مارتينيز، أثبتت وجود تمدد في الوتر الخلفي للركبة يحتاج معه للراحة والعلاج لمدة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام.

 

وأوضح:" جاءت الفحوصات الطبية بإشراف شريك النادي الطبي فزيو تريو".

 

وكان "بيتي" تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة النصر والأهلي، حيث غادر الملعب عند الدقيقة 71 وشارك بدلاً منه رائد الغامدي.

Time واتساب
النصر
الأهلي
بيتي مارتينيز

أحدث التعليقات

هيمو~☃️
الأوبئة والأمراض سببها ذنوب البشر في الأرض عندما يفسق الأثرياء يغضب رب العالمين ويبتلي البشر وحتى الأبرياء يتضررون بسبب ذنوب هؤلاء الأثرياء
هيمو~☃️
يالسخرية كم هي الحياة مؤلمة انسان كان رئيس دولة والآن يعيش في قعر الفشل 😓
هيمو~☃️
هذا اعتقد في تركيا وليس ألمانيا والله أعلم، والله ينتقم لكل مظلوم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اسعد الدلخ
الموارد البشريه تزف بشرى للموظفين...؟ فكرتكم راح تودوني قرض عشان اتزوز الاعلاميه فريال بليله مرحبنبه..؟
هيمو~☃️
سبب كثرة الجرائم في المغرب والأردن ومصر هي بسبب عدم تطبيق شرع الله العظيم في المجرمين الي يرتكبون الجرائم الشنيعه وهذا بسبب ان المجرم يعرف ان مصيره السجن لو قبض عليه فلو ان الدولة تعدمهم كان لايوجد اي مجرم يتجرأ بفعل اي فعل محرم.

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