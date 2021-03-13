الكشف عن حجم وطبيعة إصابة لاعب النصر  "مارتينيز"

طلال الغامدي (صدى):
كشف نادي النصر، اليوم السبت، عن حجم إصابة لاعب الفريق بيتي مارتينيز، بعد الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق خلال مشاركته أمام الأهلي.
وقال النصر، إن أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت لنجم النصر بيتي مارتينيز، أثبتت وجود تمدد في الوتر الخلفي للركبة يحتاج معه للراحة والعلاج لمدة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام.
وأوضح:" جاءت الفحوصات الطبية بإشراف شريك النادي الطبي فزيو تريو".
وكان "بيتي" تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة النصر والأهلي، حيث غادر الملعب عند الدقيقة 71 وشارك بدلاً منه رائد الغامدي.