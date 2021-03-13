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الرخيص يؤكد لصحيفة "صدى " بأن غرة شعبان غداً الأحد.. واشتراط رؤية هلاله ليست شرعية

Time منذ ساعة
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الرخيص يؤكد لصحيفة "صدى " بأن غرة شعبان غداً الأحد.. واشتراط رؤية هلاله ليست شرعية

الرياض (صدى):
أوضح المفكر الإسلامي في البحوث الشرعية، والعلوم الفلكية، المشارك في حساب الأهلة وفصول السنة ومواسمها وظروفها المناخية، ماجد ممدوح الرخيص بأن غداً الأحد ١٤ مارس ٢٠٢١ هو بداية شهر شعبان ١٤٤٢هـ بالحساب الفلكي، وهو المعتبر شرعاً أيضاً.

وأضاففي تصريحات لصحيفة "صدى" الحساب باقٍ على عموميته لعدم ورود دليل يخصصه،

كالأدلة الشرعية التي وردت في تخصيص رؤية الهلال البصرية بعد نهاية شهر شعبان لإدخال شهر رمضان أو إتمام عدة شعبان ثلاثين يوماً عند تعذر الرؤية.

وتابع: لا يُخرج رمضان إلا رؤية هلال الفطر، أو إتمام عدة رمضان ثلاثين يوماً، لأن أدلة وجوب المشاهدة للصيام نزلت صريحة في القرآن الكريم، كما قال تعالى: "فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْه" ١٨٥ البقرة وفي السنة المطهرة، ورد عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: "صُومُوا لِرُؤيَتِه، وأفطِرُوا لِرُؤيَتِه، فإنْ غُبِّيَ عليكم فأكمِلُوا عِدَّةَ شَعبانَ ثلاثينَ".

وغير ذلك من الأحاديث الشريفة التي تقر رؤية الهلال بأنها شرطاً لدخول رمضان وشرطاً أيضاً للفطر.

وأردف: أما بقية شهور السنة فإنها باقية على عموميتها، لأن الضابط لمواقيت الشهور الزمانية هو الحساب باللفظ الصريح في القرآن الكريم كقوله تعالى: "هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍۢ يَعْلَمُونَ"يونس٥ وقوله " وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ" معطوف على ما قبله. والتقدير جعل الشيء أو الأشياء على مقادير مخصوصة فى الزمان أو المكان أو غيرهما قال - تعالى " والله يُقَدِّرُ الليل والنهار ".

وأكمل: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم باشتراط الرؤية لشهور السنة إلا ماتم ذكره أعلاه.

وأن النبي صلى الله عليه وسلم، علم الناس الحساب بأن يكون الشهر مرة ٢٩ومرة ٣٠ كما جاء عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: "إنَّا أمَّةٌ أميَّةٌ لا نكتُبُ، ولا نحسِبُ، الشَّهرُ هكذا وهكذا" يعني مرَّةً تسعةً وعشرينَ، ومرَّةً ثلاثينَ.

وتساءل: هل يعقل أن فلكي زماننا هم أحرص على الأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتمون شهراً أنقص الله عدته كشهر رجب الحالي، وقد علمهم الله الحساب ومع الأسف يتجاهلونه، باجتهادهم الخاطئ. وهذه رسالة لجميع من لايفقه سنة المصطفى،بأنه إذا خالفها وقع في البدعة، والتشدد الغير محمود الذي يضيق على المسلمين من غير دليل.

وحول ظروف هلال شعبان الفلكية قال "سوف يحدث الاقتران بين الشمس والقمر والأرض اليوم السبت ٢٩ رجب الساعة ١:٢١م - ١٣ مارس بتوقيت مكة المكرمة. ويهل هلالاً جديداً وهو هلال شعبان، بعد مغيب شمس اليوم، وقد أنهى القمر دورته حول الأرض في شهر رجب بتسع وعشرين يوماً، وإحدى عشرة ساعة، ودقيقتين."

وتابع: يستحال هذه الليلة الرؤية البصرية لهلال شعبان بشتى الوسائل البصرية لأن عمره صغير جداً، وهو خمس ساعات، وثمان دقائق بتوقيت مكة المكرمة فيكون جرمه أيضاً صغيراً، ولا يشاهد لأن الضوء فيه يقدر ب%0.1 وهذه النسبة تكون شبه معدومة الضوء. ويكون اختفاؤه بالأفق قبل مغيب الشمس بربع ساعة تقريباً، حتى لو كان غيابه بعد الشمس بسبع دقائق تقريباً.". لافتا إلى أن كل هذه الأسباب بمشيئة الله تؤدي إلى عدم رؤيته بالوطن العربي، بل بالعالم كله... مع ثبوت حسابه بالأدلة الصريحة الشرعية والفلكية... والله أعلم وأحكم.

Time واتساب
غرة شعبان
ماجد ممدوح الرخيص
البحوث الشرعية

أحدث التعليقات

هيمو~☃️
الأوبئة والأمراض سببها ذنوب البشر في الأرض عندما يفسق الأثرياء يغضب رب العالمين ويبتلي البشر وحتى الأبرياء يتضررون بسبب ذنوب هؤلاء الأثرياء
هيمو~☃️
يالسخرية كم هي الحياة مؤلمة انسان كان رئيس دولة والآن يعيش في قعر الفشل 😓
هيمو~☃️
هذا اعتقد في تركيا وليس ألمانيا والله أعلم، والله ينتقم لكل مظلوم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اسعد الدلخ
الموارد البشريه تزف بشرى للموظفين...؟ فكرتكم راح تودوني قرض عشان اتزوز الاعلاميه فريال بليله مرحبنبه..؟
هيمو~☃️
سبب كثرة الجرائم في المغرب والأردن ومصر هي بسبب عدم تطبيق شرع الله العظيم في المجرمين الي يرتكبون الجرائم الشنيعه وهذا بسبب ان المجرم يعرف ان مصيره السجن لو قبض عليه فلو ان الدولة تعدمهم كان لايوجد اي مجرم يتجرأ بفعل اي فعل محرم.

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