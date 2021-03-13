سبب منح "فلادان" لاعبي الأهلي إجازة يومين رغم تراجع نتائج الفريق 

ماجد محمد (صدى):
منح الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للنادي الأهلي، لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية، لمدة يومين، على الرغم من التراجع الكبير في نتائج الفريق الأول لكرة القدم.
واتخذ مدرب الأهلي، هذا القرار بمنح لاعبي الفريق إجازة يومين؛ من أجل إبعادهم عن الأجواء المشحونة داخل النادي، وفقا للزميلة "الرياضية".
وطلب فلادان، من نجوم الأهلي، ألا يفكروا في أي شي يتعلق بكرة القدم، خلال هذين اليومين، من أجل إراحة ذهنهم، قبل العودة للتدريبات من جديد.
وكان النادي الأهلي، عاش ظروفًا إدارية وفنية صعبة، جعلت بعض اللاعبين، يشنون هجومًا على مجلس عبدالإله مؤمنة، وسط الاستعداد لعقد جمعية عمومية "غير عادية".