غضب عارم بين صفوف نادى باريس سان جيرمان بسبب المستحقات

وكالات (صدى):
سادت حالة من الغضب بين صفوف نادى باريس سان جيرمان بسبب تأخر المستحقات المالية للاعبين من الموسم الماضي.
وأوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن تلك المستحقات تتلخص فى كونها مكافآت من الموسم المنتهى، والسبب الأساسى لحالة الغضب بين نجوم الفريق هو عدم فهمهم أسباب تأخير المستحقات الخاصة بهم حتى الآن.
وأكدت الصحيفة أن الثنائى ماركينيوس وكيلور نافاس ضمن أبرز من يشعرون بالقلق تجاه مستحقاتهم، ولا يفهمان كيف لفريق مثل باريس سان جيرمان أن يؤخر تلك المبالغ، مشيرة إلى أن تلك المستحقات كان من المفترض أن يكون الموعد النهائى لصرفها الخريف الماضى، وهو ما لم يحدث، ما دفع اللاعبين لمطالبة الإدارة بسرعة صرف مستحقاتهم.