الفتح ينتظر تسلم مستحقاته المتأخرة من النصر والهلال والأهلي

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الفتح تنتظر تسلم مستحقاتها المتأخرة من أندية النصر والهلال والأهلي، وذلك للاستفادة منها في تعزيز السيولة المالية للخزينة وتحفيز اللاعبين بمكافآت خاصة لتحقيق أفضل النتائج هذا الموسم.
وذكرت التقارير أن إدارة الفتح تحرص على دعم الفريق الكروي من نواحٍ عدة، وذلك كي ينجح في تجاوز موقعه المتأخر في دوري المحترفين والابتعاد عن مراكز الهبوط قبل ثلاث جولات على الأقل من نهاية البطولة.
وتسعى الإدارة لرفع المكافآت تدريجياً في حال الانتصارات المتتالية في الدوري حتى تحقيق الهدف المطلوب، وهو ضمان الوجود في منطقة الدفء.
وأوضحت أن الإدارة تعمل على توفير السيولة المالية من أجل الإيفاء بهذه الالتزامات التحفيزية، خصوصاً أن لناديها مستحقات مالية على عدة أندية من بينها الأهلي والنصر، وكذلك الهلال جراء بيع عقود لاعبين لهذه الأندية.
ويستأنف الفتح تدريباته بعد أن منح الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا إجازة اليوم، بعد أن حقق الفريق فوزاً مهماً على نظيره الباطن بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة 23 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.