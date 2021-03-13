وفاة مقيم دهساً على الدائري الشرقي

سعيد العجل (صدى):
لقى مقيم من الجنسية الباكستانية مصرعة قبل قليل وذلك اثناء محاولاته قطع الطريق السريع لتصطدم به سيارة ويتوفى على الفور .
وتسبب الحادث في تعطيل حركة المرور وامتدت طوابير السيارات لاكثر من كيلو متر .
فيما باشر المرور الحادث ووصل للموقع بوقت وجيز رغم التجمهر الكثيف الذي شهده موقع الحادث .
يشار الى ان الطريق الدائري الشرقي الجديد المواز لمدينة الملك عبدالعزيز السكنية يشهد العديد من الحوادث اليومية المفجعة وذلك بسبب سرعة قائدي المركبات وتهورهم وكذلك الشاحنات وغياب المرور السري في كثير من الأوقات.