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وفاة مقيم دهساً على الدائري الشرقي

Time منذ 25 دقيقة
Views 1546
وفاة مقيم دهساً على الدائري الشرقي

سعيد العجل (صدى):
لقى مقيم من الجنسية الباكستانية مصرعة قبل قليل وذلك اثناء محاولاته قطع الطريق السريع لتصطدم به سيارة ويتوفى على الفور .

وتسبب الحادث في تعطيل حركة المرور وامتدت طوابير السيارات لاكثر من كيلو متر .

فيما باشر المرور الحادث ووصل للموقع بوقت وجيز رغم التجمهر الكثيف الذي شهده موقع الحادث .

يشار الى ان الطريق الدائري الشرقي الجديد المواز لمدينة الملك عبدالعزيز السكنية يشهد العديد من الحوادث اليومية المفجعة وذلك بسبب سرعة قائدي المركبات وتهورهم وكذلك الشاحنات وغياب المرور السري في كثير من الأوقات.

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أحدث التعليقات

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يمشون شوي شوي ليه؟واضح انهم يبون يبتلون خلق الله،تعدوا السيارة الأخيرة وبينهم وبين الرصيف أقل من نص متر ليه باقي واقفين؟ليه ما طلعوا الرصيف؟واضح انهم متعمدات
ابو محمد
مدري ليش السوري مضطهد في دول الاربيه او الاجنبيه ؟؟؟
محمد
الله يستر عليهن ويشفيهن أنشالله لم يصبنا بمكروه أعتقد والله أعلم أنا السائق لم يرها ومن المستحيل أن يرها لن السيارة الي بجانبه مغطيه وخاصه أنه في اليل العبور كان خاطأ وكان بحركه بطيئه المفترض على السيارة التي كانت أمامية تولع الفلشر لي السيارات التي في الخلف أن عليكم الحذر يجب تهدأت السرعه نسأل الله السلامة والعافية للجميع لاحول ولا قوة إلا بالله
ابوبدر
لا حول ولا قوة الا بالله ... وهل الترفيه وحفلات الرقص وحفلات المصارعة والاغاني والكورة اهم من تعيين العاطلين وقبول طلاب وطالبات اكثر بالجامعات السعودية وهل هي اهم من مشاريع الاسكان المتوقفة وهل هي اهم من التأمين الطبي على المواطنين كافة اللي اجزم باننا الدولة الوحيدة من الدول صاحبة البترول اللي ما عملت به ..من متى التفكير خارج الصندوق يكون خارج الاساسيات وقبل العناصر الاساسية للحياة؟!
ابو ياسر..
بدري...... يا شيخ جزاك الله خير كل الشركات.... غلى هاذا المنوال.... الا ما رحم ربي ما دام فيه خونه... ومتسترين.... وسراق... وقانون وعقوبات ضعيفه.... ورقابه معدومه فأبشر........

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