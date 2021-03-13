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متحدث النصر الأسبق يوجه ثلاثة مطالب لإدارة النصر

Time منذ 29 دقيقة
Views 1662
متحدث النصر الأسبق يوجه ثلاثة مطالب لإدارة النصر

طلال الغامدي (صدى):
وجه عبد الله بن زنان المتحدث الرسمي الأسبق لنادي النصر ثلاثة مطالب لإدارة النصر برئاسة صفوان السويكت لتحسين آداء النادي .

وقال بن زنان على حسابه الرسمي في تويتر أنه يجب فتح الملفات المزعجة وتعديل الأوضاع وبناء استراتيجية ناجحة للسنوات القادمة ، وكذلك تحديد الأجانب المبعدين والقادمين ومراكزهم وملفات اللاعبين المعارين .

كما أكد عبد الله بن زنان على أهمية الفكر الفني واتخاذ القرارات الهامة من خلال عقول عديدة لها خبرة وليس قرارات ارتجالية ، كذلك يجب تكاتف رجال النصر لحل الأزمة وفي مقدمتهم الأمير خالد بن فهد .

 

Time واتساب
النصر
صفوان السويكت
عبد الله بن زنان

أحدث التعليقات

...............
يمشون شوي شوي ليه؟واضح انهم يبون يبتلون خلق الله،تعدوا السيارة الأخيرة وبينهم وبين الرصيف أقل من نص متر ليه باقي واقفين؟ليه ما طلعوا الرصيف؟واضح انهم متعمدات
ابو محمد
مدري ليش السوري مضطهد في دول الاربيه او الاجنبيه ؟؟؟
محمد
الله يستر عليهن ويشفيهن أنشالله لم يصبنا بمكروه أعتقد والله أعلم أنا السائق لم يرها ومن المستحيل أن يرها لن السيارة الي بجانبه مغطيه وخاصه أنه في اليل العبور كان خاطأ وكان بحركه بطيئه المفترض على السيارة التي كانت أمامية تولع الفلشر لي السيارات التي في الخلف أن عليكم الحذر يجب تهدأت السرعه نسأل الله السلامة والعافية للجميع لاحول ولا قوة إلا بالله
ابوبدر
لا حول ولا قوة الا بالله ... وهل الترفيه وحفلات الرقص وحفلات المصارعة والاغاني والكورة اهم من تعيين العاطلين وقبول طلاب وطالبات اكثر بالجامعات السعودية وهل هي اهم من مشاريع الاسكان المتوقفة وهل هي اهم من التأمين الطبي على المواطنين كافة اللي اجزم باننا الدولة الوحيدة من الدول صاحبة البترول اللي ما عملت به ..من متى التفكير خارج الصندوق يكون خارج الاساسيات وقبل العناصر الاساسية للحياة؟!
ابو ياسر..
بدري...... يا شيخ جزاك الله خير كل الشركات.... غلى هاذا المنوال.... الا ما رحم ربي ما دام فيه خونه... ومتسترين.... وسراق... وقانون وعقوبات ضعيفه.... ورقابه معدومه فأبشر........

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