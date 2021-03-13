متحدث النصر الأسبق يوجه ثلاثة مطالب لإدارة النصر

طلال الغامدي (صدى):
وجه عبد الله بن زنان المتحدث الرسمي الأسبق لنادي النصر ثلاثة مطالب لإدارة النصر برئاسة صفوان السويكت لتحسين آداء النادي .
وقال بن زنان على حسابه الرسمي في تويتر أنه يجب فتح الملفات المزعجة وتعديل الأوضاع وبناء استراتيجية ناجحة للسنوات القادمة ، وكذلك تحديد الأجانب المبعدين والقادمين ومراكزهم وملفات اللاعبين المعارين .
كما أكد عبد الله بن زنان على أهمية الفكر الفني واتخاذ القرارات الهامة من خلال عقول عديدة لها خبرة وليس قرارات ارتجالية ، كذلك يجب تكاتف رجال النصر لحل الأزمة وفي مقدمتهم الأمير خالد بن فهد .